デジタルホールディングス<2389.T>は大幅安。１１日取引終了後、博報堂ＤＹホールディングス<2433.T>から完全子会社化を目的としたＴＯＢを受けたことを明らかにした。ＴＯＢ価格は１株１９７０円。足もとの株価水準を下回るディスカウントＴＯＢとなっており、これにサヤ寄せする格好で売られている。



買い付け予定数は１３７５万４９０７株（下限７５７万２４５４株、上限設定なし）、買い付け期間は９月１２日～１０月２８日。ＴＯＢ成立後に同社株は上場廃止となる予定で、これを受けて東京証券取引所は１１日付で監理銘柄（確認中）に指定した。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS