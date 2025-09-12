「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１２日午前１０時現在で、岩谷産業<8088.T>が「買い予想数上昇」で３位となっている。



同社株は９日に直近高値１６７３円をつけたあとも強い値動き。日足チャートでは２５日移動平均線や７５日移動平均線が上昇基調にあり、先高観が買い予想数上昇につながっているようだ。



同社は液化水素供給を行っているほか、水素ステーションを展開しており、東京都が水素プロジェクト「ＴＯＫＹＯ Ｈ２」を新たに始動したことが同社株の追い風になっているもよう。都は燃料電池商用モビリティの普及目標として、３５年度に約１万台を掲げている。



出所：MINKABU PRESS