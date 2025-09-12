Aぇ! group×関西ジュニア西村拓哉出演、実写映画『おそ松さん』第2弾特報＆ティザービジュアル他一挙解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

クズでニートの6つ子をAぇ! groupと関西ジュニアの西村拓哉が演じる実写映画『おそ松さん』のタイトル、ティザービジュアル、特報映像、公開日が一挙解禁が公開された。

■実写映画『おそ松さん』のタイトルが決定！

赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』を原作とし、2015年にアニメ化された『おそ松さん』。20歳を過ぎてもクズでニート、だけどどこか憎めない6つ子の兄弟を主人公に、何でもありの予測不可能な物語が人気を博し、たちまち社会現象となった。その勢いはシリーズアニメにとどまらず、映画化や2.5次元の舞台化、そして2022年にはSnow Man主演での実写映画化も実現し、ファンの心を熱狂させ続けている。

2025年7月からはアニメシリーズが放送10周年を迎え、現在第4期が放送中。まだまだその勢いは止まらない『おそ松さん』が、実写映画の第2弾としてスクリーンに戻ってくる。

第2弾の主演には、いま最も勢いのあるアイドルグループ、Aぇ! groupのメンバーが抜擢。末澤誠也が長男のおそ松、正門良規が次男・カラ松、佐野晶哉が三男・チョロ松、小島健が四男・一松、草間リチャード敬太が五男・十四松を演じる。

さらに、ネクストブレイク間違いなしの関西ジュニア、西村拓哉が末っ子・トド松として参加。主演の6人全員が関西出身ということで、関西仕込みのコメディセンスでハチャメチャな世界観はそのままに、あらたなキャスト・スタッフで『おそ松さん』が描かれる。

先日、実写映画化が解禁されるやいなや、SNSではトレンド入りを果たし「まさかの実写映画第二弾!?」「Aぇ! groupのおそ松さん楽しみすぎる！」と大きな話題となった。

このたび映画のタイトルが決定。その名も…『人類クズ化計画!!!!!?』。

何やらはちゃめちゃかつ壮大な展開が予想され、伝説の笑劇作となる今作への期待感を最高潮に高めるタイトルとなっている。

また、公開日は、2026年1月9日に決定した。

■“おそ松節”が炸裂する特報映像解禁

さらに、あの6つ子のビジュアルを使用したティザービジュアルと“おそ松節”が炸裂する特報映像が解禁された。

今回あらたに解禁となったティザービジュアルでは、ファン待望の、Aぇ! groupと西村拓哉による6つ子の姿がついに明らかに。ビジュアル一面に広がる、その圧倒的な存在感と、それぞれのキャラクターを体現した表情は、まさに“クズで童貞のクソニートな6つ子”そのもの！

そして『おそ松さん』に登場するキャラクターでお馴染みのイヤミのギャグで、誰もが一度は真似したくなる“シェー”のポーズを決めており、そんな彼らの傍らには『6つ子が帰ってきたザンス！』と、こちらもイヤミの口調でキャッチコピーが添えられており、“おそ松さん”らしさ全開のビジュアルとなっている。

あわせて解禁となった特報映像ではAぇ! groupと西村拓哉のスタイリッシュな撮影風景が繰り広げられており、『おそ松さん』の特報映像とは到底思えない、彼らのクールな表情、完璧なルックスに息を呑むほど美しく研ぎ澄まされたオーラに圧倒される映像からスタート。

しかし、そんな彼らの美しさとは対照的に、映像後半では一転、個性豊かなクズでニートな6つ子になりきったAぇ! groupと西村拓哉が登場。おそ松さんの魅力でもある、可愛らしくもどこか残念な雰囲気を見事再現した6つ子が所狭しと暴れまわり、おそ松さんの世界観を完璧に表現している。

この特報映像では、実写映画の第2弾ということで、ナレーションはアニメ『おそ松さん』で次男・カラ松役を演じる、声優・中村悠一がナレーションを担当！『おそ松さん』らしさを感じる映像に、実写映画へのさらなる期待感が高まる。

また、公式SNSでは30秒特報映像の後半ナレーションをAぇ! groupと西村拓哉が担当する“6つ子ver”も発信している。

■映画情報

『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』

2026年1月9日（金）全国ロードショー

原作：赤塚不二夫『おそ松くん』

監督：川村泰祐

脚本：宅間孝行

キャスト：Aぇ! group 西村拓哉

制作：はちのじ パイプライン

配給：東宝

(C)映画「おそ松さん」製作委員会2026

■関連リンク

作品サイト

https://osomatsusan-movie.jp