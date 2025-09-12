BTSのJ-HOPE（ジェイホープ）が大阪中之島美術館で開催中のLOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）の展覧会 ｢ビジョナリー・ジャーニー｣展を訪問。突然の来日に驚きの声が相次いだ。

【動画】突如来日！BTS J-HOPEがルイ・ヴィトンのトランクをバックに話すインタビュー動画①②③④

■ジョングクと韓国の空港に現れていたBTS J-HOPE

J-HOPEは9月11日、メンバーのJUNG KOOK（ジョングク）と一緒に韓国・仁川国際空港に登場。仲睦まじい様子でフライト前の時間を過ごしていた。一緒にアメリカを目指したと思われていたが、J-HOPEは日本に向かっていたようだ。

■BTS J-HOPE、関西弁で挨拶：『WWDJAPAN』

J-HOPEはキャメルのレザージャケットに柄のジーンズを合わせたコーディネートで展覧会に来場。各ファッションメディアは現地でのインタビュー動画を公開しており、『WWDJAPAN』のSNSではJ-HOPEが「おおきに！」と元気に関西弁で挨拶。また人生で最も大切な「歴史」を問われると、デビューした日だと語った。

■BTS J-HOPEが日本語で愛を伝える：『FASHIONSNAP』

『FASHIONSNAP』では、日本語で「大好きだよ」「皆さんのおかげで僕は幸せです」とファンに向けてメッセージ。自身のファッションを完成させるアイテムについても語っている。

■BTS J-HOPEが展示に合うと思う曲は？：『Harper’s BAZAAR Japan』

また『Harper’s BAZAAR Japan』では、展示の映像を交えつつJ-HOPEのコメントを紹介。この空間に合う曲を問われたJ-HOPEは、自身がフィーチャリング参加したDon Toliver（ドン・トリヴァー）の「LV Bag（feat. Pharrell Williams ＆ j-hope of BTS）」を挙げた。

■BTS J-HOPEがトランクに閉じ込めたい思い出：『ELLE JAPAN』

そして『ELLE JAPAN』の動画では元気に手を振り、「もし思い出を閉じ込められる“トランク”があるなら何を入れたい？」という質問に回答している。

SNSでは「大阪にいるなんて…」「ハッピーオーラが関西に似合う！」「いつ日本に来たの!?」「ジョングクと一緒なのは、空港までだったのね…」「ビジュアル良すぎ」「まさかの大阪でびっくり」「グクはどこへ？」「ホビここんとこ、色気増しすぎてる」など、様々な反響が起こっている。