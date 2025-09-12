岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）とRIEHATA（リエハタ）のダンスコラボ動画が公開され、「かっこ良すぎる」と話題を集めている。

■「2人で踊ってるの久々に見た！」三代目JSBの振付手がけたRIEHATA

クリス・ブラウンの「It Depends (feat. Bryson Tiller)」に乗せてダンスした岩田とRIEHATA。チルなビートに乗せてグルーヴをしっかりと捉え、最後はキャップに手をやるポーズで揃えてフィニッシュ。楽しそうに笑顔を浮かべ、振付を自分らしく昇華して余裕たっぷりに踊った。

10月16日よりU-NEXTにて日韓同時配信される、Mnetの日韓合同制作サバイバルオーディション番組『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』にてメインプロデューサーを務める岩田とRIEHATA。RIEHATAは投稿に「10月16日から放送！是非お楽しみに！」「日本コンビ、盛り上げて行きます！」と添えて、番組への期待感を高めた。

SNSでは「かっこ良すぎて泣ける」「日本コンビ頑張ってください！」「2人とも上手すぎ」「サイコーな選曲」「ダンスカッコよくて笑顔はかわいい」「岩ちゃん、しなやか！」など話題を集めており、RIEHATAが三代目 J SOUL BROTHERSの楽曲の振付を手がけていたため、「2人で踊ってるの久々に見た！」「さすが息ぴったり」という反響も多く見られた。また『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』の番組公式アカウントも「このコラボ…… 控えめに言ってやばい…」と反応している。

