『Spotify Korea』の公式SNSにSnow Manが登場し、国内外のファンから反響を呼んでいる。

■絵文字を表現したポーズをするSnow Man。韓国語を話す姿も

Snow Manは白シャツ＆黒パンツに黒ネクタイを締めた揃いの衣装で登場。胸元やネクタイには“カ”が書かれた丸い黄色いバッジをつけている。

今回の動画は「カリスマックス」を表現した絵文字に合わせてポーズをするというもの。韓国語で挨拶した後、サングラスをかけた笑顔の絵文字など、4種類の絵文字に合わせたポーズを、シャッター音に合わせてきめた。

9人のバチバチにきめた姿からお茶目な姿まで楽しめる動画となっており、スーパーマン風の絵文字では、岩本照と深澤辰哉はウルトラマン、阿部亮平はマッサマン、向井康二は「ゴイゴイスー」と個性豊かなポーズに。ラウールは目を見開き、脚を大きく広げている。

SNSでは「みんなかっこいい」「ポーズ全部かわいい」「いよいよ世界のSnow Manになってきた」「ラウールがクセ強くて良い」「かわいいが詰め込まれてる」「このビジュで全力おもろい顔するから好き」「マッサマンポーズしてくれるあべちゃんに8億点さしあげたい」など、国内外からコメントが寄せられている。

■4ポーズの切り抜きも！

■“カリスマックスポーズ”をきめた集合ショット＆9人分のセルフィー

また『Spotify Japan』の公式SNSでは薬指だけ曲げる“カリスマックスポーズ”をきめた集合ショットと、9人分のセルフィーが公開。そちらもぜひチェックしよう。

Snow Man

