保育士と保育園の直接マッチング(送客)サービスを開始！保育士のミカタ『口コミ見放題サービス』

「保育士のミカタ」は、100万件以上の保育士口コミを掲載し、転職・就職を考える保育士や幼稚園教諭が最大90日間無料で利用できる『口コミ見放題サービス』を提供してきました。

保育士のミカタ『口コミ見放題サービス』

「保育士のミカタ」は、100万件以上の保育士口コミを掲載し、転職・就職を考える保育士や幼稚園教諭が最大90日間無料で利用できる『口コミ見放題サービス』を提供。

2020年12月の開始以来、人材紹介会社等の外部企業に対して、累計5万人以上の保育士等の保育人材を送客してきましたが、今回新たに、保育園やこども園を運営する保育事業者の皆さまへの直接マッチング(送客)を開始します。

■新サービスの概要

新サービスは、

・保育士は職場口コミを参考にしながら、安心して転職、就職活動ができる

・保育事業者は人材紹介会社を介さずに直接応募が受けられる

という双方にとってメリットのある仕組みを持ち、保育業界最大の課題である採用コストの削減に貢献することを目指しています。

新サービスの詳細は公式サービスページ( https://hoikushi-mikata.jp/fw/campaign/ )を確認してください。

さらに、多くの保育事業者の皆さまに体験していただけるよう、完全無料でお試し利用していただけるキャンペーンを実施します。

■マッチング(送客)対象職種

保育士

幼稚園教諭

保育学生

栄養士

看護師

調理師

■新サービス提供の背景

現在の保育業界は、

・保育士採用コストの高騰

・求人応募者数の減少

という深刻な課題に直面しています。

さらに2026年度からは「こども誰でも通園制度」の導入が予定され、人材需要は一層増加する見込みです。

「保育士のミカタ」では、これまで人材紹介会社や派遣会社を中心に累計5万人以上の送客実績を築いてきました。

新サービスはその仕組みを直接保育事業者の皆さまへと広げる取り組みであり、応募増加と採用コスト削減の両立を目指します。

さらに、同社が口コミサイトを利用する保育士に実施したアンケートでは、転職・就職ニーズを持つ保育士の51％が「人材紹介会社を通さず、直接保育園へ求人問い合わせしたい」と回答しました。

その理由は、

・紹介手数料が保育園側に大きな負担となること

・本来なら採用したい人材でも紹介手数料の負担から不採用となる場合があること

(※不採用理由が手数料負担の場合、応募者には知らされない事がほとんどです。)

といった実態にあります。

こうしたニーズに応えるべく、今回の直接マッチングサービスが誕生しました。

■保育事業者が新サービスを利用するメリット

1. 転職・就職意欲を持つ保育人材の圧倒的な送客力

サービス開始以来5年間で累計5万人超の保育士等の保育人材の送客実績を誇る強力なサービス。

2. 保育士が自ら保育園を選び応募する仕組み

サービスを利用する保育士が自分でマッチング先の保育事業者を選択するため、希望に沿った送客が多く、ミスマッチが少ない。

3. 保育士と保育園が繋がりやすいルール設計

サービス利用登録後に「電話カウンセリングを受け、応募意思が確認された方」のみが口コミ見放題を無料利用可能なため、送客後の保育士と保育園の連絡もスムーズ。

4. 保育士採用コストを大幅削減できるサービス

人材紹介会社が間に入らない仕組みのため、人材紹介会社を利用した時にかかる紹介手数料の約100分の1のコスト水準(数千円)で利用可能。

5. サービス利用料は成果報酬型で安心

送客課金制。

エリア・保有資格・働き方の組み合わせで単価を設定し、月間の送客上限件数も調整できるため、予算に応じた利用が可能。

6. 保育業界特有の閑散期はさらに低コスト

例年4月〜8月の保育業界特有の閑散期は、繁忙期より低単価でサービス利用可能。

年々、保育士側の転職・就職活動が前倒しされており、優秀な人材の採用のためには閑散期での接触が重要。

7. 保育士への求人提案がしやすい

サービス利用をする保育士は自分で選んだ保育事業者の電話カウンセリングを受けているため、送客後の保育士とは直接連絡が取りやすく、条件調整や求人提案もスムーズ。

■保育士が新サービスを利用するメリット

1. 本来有料の口コミ見放題を無料で利用できる

通常は有料で提供されている「保育士口コミ100万件無料見放題サービス」を、サービス利用者は無料で利用可能です。

実際に働いた保育士のリアルな声をもとに、職場の人間関係や雰囲気、残業や休暇取得のしやすさなどを事前に知ることができるため、転職後のミスマッチや早期退職のリスクを軽減できます。

2. 園に直接問い合わせできるため、紹介会社経由の採用制約を避けられる

人材紹介会社を経由した場合、保育園側には高額な紹介手数料が発生します。

そのため「直接応募なら採用したいが、紹介経由だと採用できない」といったケースが現実的に存在します。

このサービスでは、保育士が園へ直接アプローチできる仕組みを整えているため、紹介手数料の壁に阻まれることなく採用に結びつくチャンスを増やせます。

3. 園見学や面接の前に口コミを参考に、質問や確認事項を事前に準備できる

口コミには「園の保育方針」「先輩職員の働きやすさ」「シフトの柔軟性」など、面接だけでは聞きにくい情報も含まれています。

これらを事前に把握することで、園見学や面接の際により具体的な質問ができ、自分に合った園かどうかを見極めやすくなるのが大きなメリットです。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 保育士と保育園の直接マッチング(送客)サービスを開始！保育士のミカタ『口コミ見放題サービス』 appeared first on Dtimes.