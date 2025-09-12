カーナビを「Android化」するAndroid 13搭載！GetPairr「GetPairr Box AM」

GetPairr(ゲットペアー)は、Android 13搭載カーナビAI Box「GetPairr Box AM」を販売中。

GetPairr「GetPairr Box AM」

■仕様

OS ：Android 13

CPU ：8コア／メモリ：4GB／ストレージ：64GB

対応 ：ワイヤレスCarPlay、ワイヤレスAndroid Auto

表示 ：分割表示／PIP(アプリ仕様に依存)

通信 ：Wi-Fi、Bluetooth、SIMカード対応

位置情報 ：内蔵GPS

拡張 ：**TF(MicroSD)**スロット(最大256GB 目安)

アップデート：OTA対応

保証 ：1年間／認証：技適取得済み

GetPairr(ゲットペアー)は、カーナビに挿すだけで車内エンタメとナビ体験を拡張できるAI Box「GetPairr Box AM」を発売しました。

Android 13搭載により、YouTube／Netflix／Prime VideoなどのアプリをGoogle Play ストアからインストール可能。

さらにワイヤレスCarPlay／ワイヤレスAndroid Autoに対応し、通話・音楽・メッセージ・マップがケーブルレスで快適になります。

対応アプリでは分割表示／PIP(ピクチャーインピクチャー)にも対応、内蔵GPSによる安定した測位で地図アプリの使い勝手が向上します。

製品

■製品の主な特長

(1)カーナビが“Androidスマホ化”

Android 13を搭載。

Google Playからアプリを自由に導入し、動画・音楽・ニュース・スポーツ・地図まで車内で完結。

スマホのミラーではなく本体側で直接実行するため、通知に邪魔されにくく安定運用。

カーナビ上でアプリ起動(YouTube／地図など)

(2)ワイヤレスCarPlay／Android Autoを1台で

一度ペアリングすれば次回以降は自動接続。

通話・Siri／Googleアシスタント・マップ案内・音楽／ポッドキャストなど日常機能をケーブルレスで。

運転席からの操作性も純正に近い感覚。

通話・音楽・メッセージ操作の利用シーン

(3)分割表示／PIPで“ナビ＋動画”を同時に(対応アプリのみ)

走行中はナビをメイン、休憩時は動画をフル表示などシーンに応じて切替。

小窓再生や二画面表示で情報視認性を高め、同乗者のエンタメ体験も向上。

二画面表示／小窓再生の具体画面

(4)内蔵GPSで正確な測位・再検索が速い

トンネル抜けや高架下でもAndroid側の地図アプリが自律的に追従。

車載GPSに依存しないため、機種差に左右されにくいのが利点。

地図

(5)8コアCPU＋4GB RAM／64GB ROMでキビキビ動作

アプリの起動・切替・検索が軽快。

動画ストリーミングやマップ同時利用でももたつきにくい体感を実現。

スペックハイライト(8コア／4GB＋64GB)

(6)SIM＆TF(MicroSD)対応で“つながる・貯める”

外出先はSIMで常時接続、自宅ではWi-Fi。

オフライン派は**TFカード(最大256GB目安)**に動画や音楽を保存して再生。

運用スタイルを選べます。

SIMスロット／TFカード挿入のクローズアップ

(7)挿す→ペアリング→すぐ使える

取付は純正の有線CarPlay USBポートに挿すだけ。

難解な配線や工事は不要。

車両入替え時の移設も簡単。

取付手順(挿す→ペアリング→完了)図解

同梱物一式(本体・ケーブル・アダプター)

■重要な案内

1) 必須条件：お車のカーナビが有線Apple CarPlayに対応していること。

2) 互換性 ：一部の純正・社外ナビでは仕様上利用いただけない場合があります(年式／グレード／ナビ型番の事前確認を推奨)。

3) 安全運転：走行中の動画視聴は各地域の法令に従い、同乗者のみで利用ください。

4) 表示機能：分割・PIPはすべてのアプリで動作するわけではありません(各アプリの設計に依存)。

