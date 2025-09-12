Mrs. GREEN APPLE、青森県＆長野県の「グリーンアップル大使」就任 “ミセス特別デザイン”「青りんご」ボックス全国で展開
3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）が、りんご生産最上位を占める青森県と長野県の「グリーンアップル大使」に就任する。きょう12日に発表された。
【写真】アレルギーの注意書きも…Mrs. GREEN APPLE「グリーンアップル大使」ポスター
りんごの消費拡大を図るという共通の志を持つ両県が、ミセスを大使に任命し、りんご市場の全体の活性化を目指すプロジェクト。ミセスの特別デザインが施されたボックスに入った青りんごを順次全国で展開するほか、「青りんご」の魅力発信につながる企画を実施していく。なお、「青りんご」には、黄緑色および一部の黄色りんごも含まれる。
なお国産の青りんご市場は、りんご全体の1割に留まるものの、糖度や香りの豊かさなどの魅力は広がりつつあり、両県によると、品種全体に占める割合は増加傾向にあるという。
