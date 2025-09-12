日本バレーボール協会は12日、世界バレーに挑む男子日本代表14人を発表した。キャプテンの石川祐希（29）をはじめ、郄橋藍（24）、宮浦健人（26）らが選出された。直前の強化試合に出場していた富田将馬（28）が外れた。

“世界バレー”は、2年に一度開催される、バレーボール3大大会のひとつ（前回大会までは4年に一度開催）。日本代表は、1974年メキシコ大会での銅メダル以来、51年ぶりのメダル獲得を目指す。予選ラウンド初戦は13日のトルコ戦。15日にカナダ、17日にはリビアと戦う。

【日本代表メンバー 14人】

■セッター

大宅真樹（日本製鉄堺ブレイザーズ）

永露元稀（広島サンダーズ）

■アウトサイドヒッター

大塚達宣（パワーバレー・ミラノ／イタリア）

郄橋藍（サントリーサンバーズ大阪）

石川祐希（シル・スーサ・ヴィム・ペルージャ／イタリア）

甲斐優斗（専修大学4年）

■ミドルブロッカー

小野寺太志（サントリーサンバーズ大阪）

西本圭吾（広島サンダーズ）

エバデダン ラリー（大阪ブルテオン）

佐藤駿一郎（ウルフドッグス名古屋）

■オポジット

宮浦健人（ウルフドッグス名古屋）

西山大翔（大阪ブルテオン）

■リベロ

小川智大（サントリーサンバーズ大阪）

山本智大（大阪ブルテオン）

【男子日本代表 試合予定】国名の後ろは世界ランキング

■予選ラウンド（日本はプールG）

9月13日（土）15：00〜 vs トルコ（16）

9月15日（月）15：00〜 vs カナダ（11）

9月17日（水）22：30〜 vs リビア（75）

■決勝トーナメント

9月20日（土）ラウンド16 2試合（B1位 vs G2位、G1位 vs B2位）

9月21日（日）ラウンド16 2試合（C1位 vs F2位、F1位 vs C2位）

9月22日（月）ラウンド16 2試合（D1位 vs E2位、E1位 vs D2位）

9月23日（火）ラウンド16 2試合（A1位 vs H2位、H1位 vs A2位）

9月24日（水）準々決勝 2試合

9月25日（木）準々決勝 2試合

9月27日（土）準決勝 2試合

9月28日 （日）3位決定戦、決勝