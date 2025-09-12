Ｆ１の強豪レッドブルでチームアドバイザーを務めているヘルムート・マルコ博士が来季ドライバーについて注目発言したと、オーストリア紙「クライネ・ツァイトゥング」が報じた。

レッドブルでは来季に向けてファーストドライバーのマックス・フェルスタッペン（オランダ）が残留決定。セカンドドライバーの角田裕毅（２５）については結果が出ておらず、来季去就は不透明。チームは１０月中に結論を出す方針を表明しているものの、今季で契約満了を迎えることもあり、退団が確実。すでに誰が後任となるかが注目されている。

そんな中、マルコ博士はレッドブルアカデミーのドライバーを優先する考えを明かした。同紙の取材に「基本的に２０２６年のシートに関してはドライバープールを維持したいと考えている。もちろん、チーム外からも素晴らしい才能があれば、それを無視するつもりはありませんが、現時点ではそうではない」と明言し、角田の後任もグループ内から選出する意向という。

これまでに４度のインディ王者アレックス・パロウ（スペイン）の名前も浮上していたが、外部招へいはしない方針。この報道を受け、スペイン紙「マルカ」は来季レッドブルのドライバーに言及し「フェルスタッペンのチームメートになるのはアイザック・ハジャール（フランス）。リアム・ローソン（ニュージーランド）とアービッド・リンドブラッド（英国）がレーシングブルズで順番を待ち、角田が犠牲になるだろう」と指摘していた。