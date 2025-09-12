Natsudaidai（ナツダイダイ）が、Apple Music「Up Next Japan」の9月度アーティストに選出された。

Natsudaidaiは、シンガーのヨウとトラックメーカーのNanaeによるユニットで、作詞・作曲はもちろん、編曲、レコーディング、ミックス、アートワークまでを自ら手がけ、ネオソウルやR&Bをルーツに、エレクトロ、ハウス、テクノなどを融合させた新たなサウンドを提示する次世代アーティストだ。2023年の本格始動以降、冨田恵一（冨田ラボ）にその才能を見出され、2nd EP収録曲「Tasting!」が、J-WAVE「TOKIO HOT 100」で新人としては異例の4位にランクインするという注目を集めている。

「Up Next Japan」選出に伴い、Apple Musicのラジオ番組『Tokyo Highway Radio』では、Natsudaidaiのミニインタビューが配信されている。音と言葉の細部にまで徹底してこだわり抜く楽曲制作の舞台裏や生年月日が同じという運命的な共通点から始まった2人の出会い、2023年にユニットを結成するまでのストーリー、さらに新曲「アイス夏 feat. 山本大斗」の制作背景についても語られており、2人の創作への情熱と人間的な魅力が詰まった内容となっている。

9月20日には東京・WWWにてワンマンライブ＜Natsudaidai ONEMAN LIVE “Bear Fruit vol.4”＞が開催となる。これまでイベントやフェスを中心にライブを重ねてきた2人にとって、初の単独公演となるものだ。当日は、「サマー・ソルト feat. ザ・おめでたズ」で共演したザ・おめでたズのシタバ、セキハラグチ、TOMORO、そして「アイス夏 feat. 山本大斗」で共演した山本大斗がゲスト出演。貴重なコラボレーションが一夜限りで実現する。

■Apple Music 『Up Next』プレイリスト：https://music.apple.com/jp/playlist/up-next/pl.5cb9c0f3ca9d4fc1bccbaf67ca6201e7

Natsudaidai「アイス夏 feat.山本大斗」

2025年8月20日（水）配信リリース

https://natsudaidai.lnk.to/ICENatsu

Natsudaidai「サマー・ソルト feat. ザ・おめでたズ」

2025年7月23日（水）配信リリース

https://natsudaidai.lnk.to/Somersault

＜Natsudaidai ONEMAN LIVE “Bear Fruit vol.4”＞

2025年9月20日(土)

＠東京 Shibuya WWW

開場 17:15 / 開演 18:00

Guest artist: シタバ・セキハラグチ・TOMORO（ザ・おめでたズ）、山本大斗

[tickets] adv: ￥3,800(+1d)

ローチケ https://l-tike.com/natsudaidai/

イープラス https://eplus.jp/natsudaidai/

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/natsudaidai/

[問]SMASH 03-3444-6751 平日 12:00-17:00

■HP：https://natsudaidai.fanpla.jp/

■Instagram： https://www.instagram.com/natsudaidai/

■X：https://twitter.com/_natsudaidai_

■TikTok：https://www.tiktok.com/@natsudaidai__

■YouTube：https://www.youtube.com/@Natsudaidai.Official