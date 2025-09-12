「仮面ライダーガヴ」ヒロイン・宮部のぞみ、初水着グラビア撮影前に体作り「週刊プレイボーイ」表紙抜擢に喜び【コメント】
【モデルプレス＝2025/09/12】9月8日発売の雑誌「週刊プレイボーイ」38＆39号（集英社）の表紙を務めた女優の宮部のぞみから、コメントが到着。初の水着グラビアの反響や、今の夢を語った。
【写真】「仮面ライダー」ヒロイン、美バスト際立つ水着姿
今回の「週プレ」は歴代仮面ライダーヒロインが集合。「仮面ライダーガヴ」（テレビ朝日系／2024〜2025年）のヒロインに抜擢され注目を集めた宮部は、初の水着グラビアに挑戦した。
・「週刊プレイボーイ」表紙に出演された感想
1年前に初めてグラビアをさせていただいたときもすごく緊張したのですが、今回は表紙ということでさらにドキドキしました。自分の写真が雑誌の顔になるのはやっぱり特別なことなので、撮影中も「いいものにしたい！」という思いが強かったです。完成した表紙を見たときは、1年前の自分と比べて少し大人っぽくなった姿を見せられたかな、と思えてうれしかったです。
・初の水着グラビアに挑戦されたとのことですが、反響はありましたか？
最初は少し恥ずかしかったですが、スタッフの皆さんがサポートしてくださったので、楽しんで撮影できました。撮影に向けては、細すぎない健康的な身体を目標に、筋トレやストレッチで体づくりをしました。そのおかげで、自然に見える健康的なラインを意識しながら、自信を持って水着を着ることができました。ファンの方からも沢山のコメントを頂いて、自分の新しい一面を見てもらえたことがうれしかったです。
・今の夢を教えて下さい。
将来はモデルとして、もっと服の魅力を伝えるお仕事をしたいです。また、写真や映像の中で"画"として世界観を表現できる表現者になりたいです。さらに、俳優としても表現の幅を広げ、物語の中で感情を伝えられる人になりたいです。ファッション誌や広告、ショー、映像作品などさまざまな場面で活躍し、演技にも挑戦して、観る人の心に残る表現者になるのが目標です。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】