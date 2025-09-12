【Gibson USA/SG Standard Bass 2014】（横浜市 十面鬼ゴルゴス改めポコイダー 59歳）

あれから10年がたちますかねぇ。行きつけのスナックで、年長の不動産業経営者と親しくなり、聞けばドラマーでバンマスとのこと。やがて「ウチのバンド入ってくれよ」とのお誘いがありました。

複数バンドに在籍していた私ですが、まぁギターならいけるっしょ。というノリで快諾。ところが「ベース弾いてよ」へっ？ベースっすか？「そ。メンバー抜けちゃってさ。ギター弾けるならベースもOKだろ？」いや弾いたことないですし「出来るよ。やれよ」いや楽器持ってないし。「譜面あるから頼むな」と、押し切られました。ギタリストあるあるですかねぇ。概ねベーシストのきっかけは、こんな流れではないかと（コジンノカンソウデス）。

さてさて肝心のベースを購入しなくては。理論や奏法は後回しで、楽器を買わざるを得ない状況が嬉しくてたまらない。ネットで商品を検索するマウスが震えるのです。ワクワクと。

そして行き着いたのがこの一品。決め手はギターに2インチ足しただけのスケールです。短いうえに、軽いし薄いし弾きやすそう。しかも新品で格安。現在の1/4ほどではないでしょうか（ヒトケタマンエン）。当時のギブソンは暗黒期でしたからねぇ。

商品到着後、価格と不相応なご立派すぎるハードケースを開けば、おお。世の男性を濡らす、妖艶な甘い香りがもわんと立ち昇る。さらに内装はピンクときた。ここはキャバかピンサロか。ギブソンの楽器たちは、開封されるまでは竜宮城の浦島太郎なのでしょう（ウラヤマシイ）。

早速、女性ポップス主体の社長バンドを皮切りに、ロカビリー・ジミヘン・ハードロックなどのバンドをつまみ食いして参りました。但し、どのバンドでも言われるのが「もっと音出してよ」。

そう。出音がショボイのですこのSG。当時の私はSGの特性を良く知らずに、ヘッド落ちも買ってから知った次第。新品2日目にヘッドが床に落ちて欠けた時は、涙が出ましたよ。

そこで一計を案じ、ペグをアルミ製にして軽量化＋キャビティに12mmのナットを詰め込み、カウンターバランスをとることに成功。ヘッド落ちクリア。しかし音はさらにキレなくボヨンボヨン。ストラトのラージヘッドを想起すればわかりそうなもんですが（モウイイヤメンドクサイ）。

名ばかりのギブソン、といっても過言ではないでしょう。･･･まだまだありますよ。

なんか弦高が下がらんなぁとスタッドボルトを抜いたら、どうやらレスポール用だったようで、手持ちのショートに打ち替えてクリア。

マホ一発の柔らかネックは早々にねじくれて、ロッド調整でカバーを外すと、ネックに潜ったスクリューがこんにちは（レンチガササラナイ）。流石に手に負えず、横浜のI楽器に駆け込むと、「ギブソンあるあるですねぇ。接着剤が溶けてナットが固まっています。力で回すとバキっていきそうだから厳しいです。ま、売っていただけるならこちらで何とかしますが」

え？売っちゃえってこと？こんなのでも大丈夫？「もちろんです。クサってもギブソンですから」…自分の親父は大嫌いだが、他人に「お前の親父最低だな」と詰られて憤慨する、筒井康隆の気持ちが分からなくもないな。と重いケースを抱えて帰宅。

その夜、酔った勢いでラジペンで何とかスクリューを回し、薄いナットに差し替えてロッド調整クリア。ふう。

何だかんだ文句を言いながら、手放さずにおります。特に愛もなく。たまにプレべジャズベを借りて弾くと、すっげーいい。やっぱこっちかぁ（フェンダーサイコウ）。

◆ ◆ ◆

とかなんとか不平不満を垂らし愚痴をこぼしながらも、こうやって思い出を語り、こいつのカワイイところを懸命に伝えようとしちゃうツンデレオーナーのこじらせ愛。このコーナーを見ちゃうようなGAS（楽器ほしいほしい症候群）患者であれば、等しく共通の感覚であります。ダメっ子ほど愛らしく、不満があればそれだけ手をかけるというもの。手をかけちゃうと、もう一生の友。「楽器を買わざるを得ない状況が嬉しくてたまらない」という一文に、潜伏期間からムクムクと起き出した重篤な中毒症状が確認できます。お大事に。（BARKS 烏丸哲也）

