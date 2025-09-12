「ボイプラ2」中間順位の16位・17位発表 ファイナル進出は16人
【モデルプレス＝2025/09/12】9月11日、Mnetのグローバルボーイズグループデビュープロジェクト「BOYSPLANET」（以下「ボイプラ2」／毎週木曜21時20分〜）の第9話がABEMAにて日韓同時・国内独占無料放送された。放送時点での16位・17位が明らかとなった。
【写真】「ボイプラ2」24人の候補者 第2回生存者発表式の順位
9日の同番組公式YouTubeチャンネルにて配信された第9話の予告では、ファイナルに進出する人数が現在の生存者24人中16人だと発表されていた。今回の本編後には、放送終了時点での4次グローバル投票の中間順位が明かされ、16位がキム・ジュンミン、17位がチョン・サンヒョンであることがわかった。
なお、12日14時より公式YouTubeチャンネルでの生配信が実施されることが決定しており、そこで「重大発表」があると予告されている。（modelpress編集部）
「BOYSPLANET」は、「Girls Planet999」「BOYS PLANET」「I-LAND」「I-LAND2」など数々のオーディション番組を制作したスタッフの最新プロジェクト。ZEROBASEONEを輩出した「BOYS PLANET」に次ぐオーディションとして期待が寄せられており、2つのプロジェクト「BOYSPLANET K」「BOYSPLANET C」という2つのプラネットが同一進行でスタートし、第3話でKとCの練習生たちが合流。「BOYS II PLANET」として新たなミッションがスタートしている。（modelpress編集部）
情報：ABEMA
【Not Sponsored 記事】
◆「ボイプラ2」16位・17位明らかに
◆「BOYSPLANET」
