杉浦太陽、寝顔の第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんとの2ショット公開「口元が似てる」「可愛すぎ」の声
【モデルプレス＝2025/09/12】タレントの杉浦太陽が9月11日、自身のブログを更新。第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんとの2ショット写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】杉浦太陽「口元が似てる」第5子次女との2ショット
杉浦は「夢空〜 いい夢見ろよ〜」と、すやすやと眠る夢空ちゃんの隣で自撮りをする様子や、夢愛ちゃんを抱える姿などを公開。「今日も一日ドタバタですが、仕事とのリズムも少しずつ… 明日もがんばろ〜」と育児と仕事の両立への思いを綴っている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「口元が似てる」「癒される」「微笑ましい」「何度見てもたまらない」「幸せそう」といった声が上がっている。
杉浦は、辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】杉浦太陽「口元が似てる」第5子次女との2ショット
◆杉浦太陽、第5子・夢空ちゃんとの微笑ましい2ショット公開
杉浦は「夢空〜 いい夢見ろよ〜」と、すやすやと眠る夢空ちゃんの隣で自撮りをする様子や、夢愛ちゃんを抱える姿などを公開。「今日も一日ドタバタですが、仕事とのリズムも少しずつ… 明日もがんばろ〜」と育児と仕事の両立への思いを綴っている。
杉浦は、辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】