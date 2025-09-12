宇賀那健一監督×台湾ホラー『呪詛』チームが共同制作！ 『ザ・カース』来年1月公開決定
宇賀那健一監督が台湾ホラー『呪詛』のチームとタッグを組んだ、日台共同制作ホラー映画『ザ・カース』が、2026年1月に公開されることが決定。海外版ビジュアルが解禁された。
『呪怨』や『リング』で怨念が渦巻く恐怖を描き、世界中の映画ファンを沸かせたジャパニーズホラーと、大ヒット作『呪詛』など近年躍進が目覚ましい台湾ホラーの最恐コラボレーションが実現。『ザ・カース』は、日本と台湾の二国間で、SNSを介して古色蒼然（こしょくそうぜん）とした“紙人形の呪い”が拡散するという、デジタルとアナログの垣根を飛び越える斬新かつクラシカルなトラウマ系ホラーだ。
国際的にも大きな注目を集めており、シッチェス・カタロニア国際映画祭（スペイン）、ファンタスティック・フェスト（米国）、高雄映画祭（台湾）、ストラスブール・ヨーロピアン・ファンタスティック映画祭（フランス）、ナイトメアズ映画祭（米国）など、海外映画祭への出品が続々と決定している。
世界中からキラキラした日常のひとコマが投稿されるインスタグラムに映り込んでいた、不気味な《赤い服の女》と誰かを呪うメッセージ。“それ”に気づいてしまったが最後、眼の前に《赤い服の女》が現れ、狂気の淵に追い詰められ、奇妙な怪死を遂げていく。大切な友人たちを喪（うしな）った主人公・璃子は、自らも呪いを受けながら、この“呪い”の発生地と思われる台湾に飛び込み、紙人形で人を呪う何者かに近づいていく。しかしその先には想像を絶する“闇”が待ち受けていた…。
この凄惨な呪いの物語を生み出したのは、宇賀那健一。『悪魔がはらわたでいけにえで私』がアメリカ最大のジャンル映画祭Fantastic Festにてチケット即完売、『ザ・ゲスイドウズ』がカルト映画の登竜門トロント国際映画祭ミッドナイト・マッドネス部門に招待されるなど、世界から熱い注目を浴びている監督だ。何か起きてほしくないことが起きそうな緊張感と、ド直球のジャンプスケアを自在に操りながら、観客を「観なけりゃ良かった…」とたじろがせるほど最悪の体験へと放り込む。
台湾に伝わる“呪いの紙人形”が放つ過激な恐怖映像と忌まわしいロケーション美術を手がけたのは、台湾ホラー『呪詛』の敏腕チーム。宇賀那監督のファンタスティックな演出と合わさって、突き刺すようにトラウマを植え付ける。
主人公・璃子を演じたのは「可愛すぎるビールの売り子」として注目を集め、近年は大河ドラマ『光る君へ』（NHK総合）やNetflixシリーズ『地面師たち』などで活躍する海津雪乃。ともに呪いの正体を追う元恋人役に、台湾で配信されアジア圏でも人気のドラマ『We Best Love 永遠の1位/2位の反撃』にて初主演で俳優デビュー、同作の挿入歌も担当するなどミュージシャンとしても活躍するYU。
そのほか、宇賀那監督作『悪魔がはらわたでいけにえで私』で主演を務めた詩歩、松居大悟監督作品など多くの作品で存在感を放つ、SNS総フォロワー数165万人以上の大関れいか、ゴールデンボンバーのギター担当・喜矢武豊、「日本統一」シリーズの本宮泰風、元テコンドー選手で台湾で圧倒的な知名度を誇る大谷主水、ベテラン俳優の野村宏伸が出演。
さらに台湾から、実力派女優ファン・ルイジュン、若手人気女優のミミ・シャオ、リン・スーティンらが参加し、個性的でボーダーレスな顔ぶれが集結した。
宇賀那監督は「台湾のキャスト・スタッフとの仕事は素晴らしく、ご飯もロケーションも最高で、早くまた台湾の方々と台湾で映画が撮りたくて仕方がありません」と初コラボに手応えをにじませ、「ファンタスティック・フェスト、シッチェス映画祭、ストラスブール・ヨーロピアン・ファンタスティック映画祭、高雄映画祭などなど数々の素晴らしい映画祭で、僕にとっての初めての真面目（？）なホラー映画がどう受け取られるかとても楽しみです！」とコメント。
プロデューサーの鈴木祐介は「企画当初はこれほど多くの映画祭にノミネートされるとは思っていませんでした。最高のキャスト・スタッフのおかげで実現でき、心から感謝しています。特に初主演の海津雪乃さんは大きなプレッシャーの中で最後まで走り抜けてくれました」と語る。
台湾から参加したアートディレクター・陳若宇は「物語の半分は台湾が舞台で、日台の俳優が出演。宇賀那監督の独自の魔幻的かつ力強い作風に惹かれ参加を決意しました。監督は美術面でも自由を与えてくださり、文化の融合や『呪い』を通じた人間関係や嫉妬を描くことで、日台の感覚が交差する新たな映像体験を目指しました」とコメントを寄せている。
映画『ザ・カース』は、2026年1月全国公開。
※監督、プロデューサー、アートディレクターのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■宇賀那健一（監督）
日本と台湾の合作映画を監督しました。台湾のキャスト・スタッフとの仕事は素晴らしく、ご飯もロケーションも最高で、早くまた台湾の方々と台湾で映画が撮りたくて仕方がありません。
ファンタスティック・フェスト、シッチェス映画祭、ストラスブール・ヨーロピアン・ファンタスティック映画祭、高雄映画祭などなど数々の素晴らしい映画祭で、僕にとっての初めての真面目（？）なホラー映画がどう受け取られるかとても楽しみです！どうぞお楽しみに！
■鈴木祐介／ライツキューブ（プロデューサー）
企画当初はこれほど多くの映画祭にノミネートされるとは思っていませんでした。最高のキャスト・スタッフのおかげで実現でき、心から感謝しています。特に初主演の海津雪乃さんは大きなプレッシャーの中で最後まで走り抜けてくれました。日本と台湾の魅力が融合した作品ですので、ぜひ劇場でお楽しみください。
■陳若宇（アートディレクター）
本作は劉士華プロデューサーからお話をいただき、日本チームと共同で参加しました。物語の半分は台湾が舞台で、日台の俳優が出演。宇賀那監督の独自の魔幻的かつ力強い作風に惹かれ参加を決意しました。監督は美術面でも自由を与えてくださり、文化の融合や「呪い」を通じた人間関係や嫉妬を描くことで、日台の感覚が交差する新たな映像体験を目指しました。
