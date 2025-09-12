大谷、驚異の影響力また判明「トラック2台分？」 呼び込んだ「50,850」の要因に熱視線
ロッキーズ戦で大観衆
米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）の本拠地ロッキーズ戦で3打数1安打1打点。3度出塁し、9-0で勝ったチームに貢献した。この日は今季4度目となる大谷のボブルヘッドデー。球場には5万人を超えるファンが集結した。
今季から投手に復帰した大谷。投球中の姿を表現したボブルヘッド人形が来場者全員に配られた。
そんな一日とあり、ドジャースタジアムには多くのファンが詰めかけた。発表によると5万805人が集結。大歓声でファンを後押しした。
ドジャース公式Xでもボブルヘッド人形の画像が公開され、日本ファンから様々な反響が集まった。
「いいなー欲しいな」
「投手バージョンが過去一お気に入り！！」
「投手バージョンのボブルヘッド」
「大谷のボブルヘッドだけあってめちゃ（観客が）きてるな」
「（ボブルヘッドの数は）トラック2台分くらいですかね」
大谷の影響力が明らかになったこの日。ナ・リーグ西地区首位を走るドジャースはベッツの満塁弾などで快勝し、2位パドレスとのゲーム差を3としている。
（THE ANSWER編集部）