ロッキーズ戦で大観衆

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）の本拠地ロッキーズ戦で3打数1安打1打点。3度出塁し、9-0で勝ったチームに貢献した。この日は今季4度目となる大谷のボブルヘッドデー。球場には5万人を超えるファンが集結した。

今季から投手に復帰した大谷。投球中の姿を表現したボブルヘッド人形が来場者全員に配られた。

そんな一日とあり、ドジャースタジアムには多くのファンが詰めかけた。発表によると5万805人が集結。大歓声でファンを後押しした。

ドジャース公式Xでもボブルヘッド人形の画像が公開され、日本ファンから様々な反響が集まった。

「いいなー欲しいな」

「投手バージョンが過去一お気に入り！！」

「投手バージョンのボブルヘッド」

「大谷のボブルヘッドだけあってめちゃ（観客が）きてるな」

「（ボブルヘッドの数は）トラック2台分くらいですかね」

大谷の影響力が明らかになったこの日。ナ・リーグ西地区首位を走るドジャースはベッツの満塁弾などで快勝し、2位パドレスとのゲーム差を3としている。



