「どんだけ美少女よ」 ドジャース戦にいた“日韓の超人気者”が感謝 フォロワー1000万超
ドジャース戦を観戦
米大リーグ・ドジャースの試合を訪れた5人組K-POPガールズグループ「LE SSERAFIM」のメンバーが、ドジャースタジアムで撮影した写真の数々を公開。ファンから注目を浴びている。
インスタグラムに投稿したのは、SAKURAこと宮脇咲良。9日（日本時間10日）の試合に訪れていた。ドジャースのユニホームを着用し、グラウンドをバックに記念撮影。山本由伸、キム・ヘソンと対面したほか、スタジアムグルメや飾られたトロフィーにも注目していた。
宮脇は「とても素敵な試合を観させて頂き、海外で頑張っている皆さんの姿をみて、沢山の勇気を頂きました！」と感謝の言葉を残した。
投稿には日本のファンから多数の書き込みが集まった。
「遠くまでお疲れ様です」
「とっても可愛い」
「足細うらやましい」
「ドジャースのユニホーム姿の咲良さん、めちゃめちゃ可愛い過ぎ」
「どんだけ美少女よ」
「黒髪にユニホームかわいい」
フォロワーは1000万人を超える人気者だけに、「Beautiful girl」「queen」などと海外のファンからも数多くの書き込みがあった。
（THE ANSWER編集部）