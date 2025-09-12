ドジャース戦を観戦

米大リーグ・ドジャースの試合を訪れた5人組K-POPガールズグループ「LE SSERAFIM」のメンバーが、ドジャースタジアムで撮影した写真の数々を公開。ファンから注目を浴びている。

インスタグラムに投稿したのは、SAKURAこと宮脇咲良。9日（日本時間10日）の試合に訪れていた。ドジャースのユニホームを着用し、グラウンドをバックに記念撮影。山本由伸、キム・ヘソンと対面したほか、スタジアムグルメや飾られたトロフィーにも注目していた。

宮脇は「とても素敵な試合を観させて頂き、海外で頑張っている皆さんの姿をみて、沢山の勇気を頂きました！」と感謝の言葉を残した。

投稿には日本のファンから多数の書き込みが集まった。

「遠くまでお疲れ様です」

「とっても可愛い」

「足細うらやましい」

「ドジャースのユニホーム姿の咲良さん、めちゃめちゃ可愛い過ぎ」

「どんだけ美少女よ」

「黒髪にユニホームかわいい」

フォロワーは1000万人を超える人気者だけに、「Beautiful girl」「queen」などと海外のファンからも数多くの書き込みがあった。



（THE ANSWER編集部）