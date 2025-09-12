ファミリーマート（東京都港区）が、紅はるかや紅あずま、鳴門金時といった旬の芋を使用したスイーツ、パン、ドリンク、菓子など全18種類を展開するキャンペーン「ファミマのお芋掘り」を9月16日から開催します。

同キャンペーンでは、2021年から毎年実施し、2025年で5回目。今年は、”体験型のスイーツ”の「掘って発見！スイートポテト」（368円。以下、税込み）や、紅はるかの食感を生かした「紅はるかのスイートポテト」（285円）、スイートポテトの生地でロールケーキのように紅はるかの芋あんとホイップクリームを包んだ「ロールケーキみたいなスイートポテト」（298円）、紅はるかペーストと白あん、はちみつを使用した「はちみつすいーとぽてと」（190円）が新登場します。

同じく新登場となる、紅はるかのペーストと蜜漬けにした角切りを生地に練り込んだ「おいものマドレーヌ〜芋あん入り〜」（180円）、国産さつまいもを芋けんぴに仕上げた「芋けんぴチョコ」（257円）、紅はるかの芋あんと、バター入りマーガリンをサンドした「生フランスパン（おいも＆マーガリン）」（168円）、紅はるかの食感を楽しめる「焼きいもバターシェイク」（360円）、紫芋と紅はるかを使用した「紫いもと紅はるかのモンブランアイス」（268円）も発売されます。

そのほか、紅あずまを使用した「スイートポテトタルトデニッシュ」（170円）、鳴門金時ペーストを配合した「鳴門金時ラテ」（288円）、紅はるかのダイスとペースト、2種のチーズとハニーメープルを合わせた「ピザサンド さつまいもチーズ（紅はるか）」（330円）、「スイートポテト＆ホイップサンド」（375円）、さらに「紅はるかのおいもチップス」（213円）、「紅はるかの焼き芋」（338円）、「たべる牧場紅いも」（298円）、「おいものパウンドケーキ」（180円）、「スイートポテト蒸しケーキ4個入」（190円）もラインアップされています。

いずれも全国のファミリーマートで販売されます。