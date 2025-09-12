お月見の夜を彩るムーンフェイズ搭載！AV86「1968 Moonphase Collection」
デンマーク・コペンハーゲン発の時計ブランド AV86(旧About Vintage)は、2025年9月18日、新作「1968 Moonphase Collection」を発表しました。
価格 ： スチールモデル 44,000円(税込、送料・関税込み)
ローズゴールド 47,000円(税込、送料・関税込み)
発売日： 9月18日(木曜) 日本時間22時
お届け： 各モデル150本分はすぐに出荷可能。
デンマークから日本へ、約4〜5営業日。
販売開始直後は7営業日程度。
150本以降の在庫は1月に再入荷予定。
クラシックな複雑機構であるムーンフェイズ(月齢表示)を搭載し、モダンなデザインと融合させた限定コレクションです。
「1968 Moonphase Collection」は、AV86が展開するコレクションの中でも特に注目を集めるモデルです。
月の満ち欠けを表示するムーンフェイズは、古くから時計愛好家に支持される複雑機構のひとつ。
今回の新作では、クラシカルな魅力を残しつつも、北欧デザインらしいミニマリズムと現代的なケースフォルムを組み合わせています。
AV86のムーンフェイズとの歴史は2018年、スイスの名門 Frederique Constant との象徴的なコラボレーションに始まります。
そして2025年初頭には、限定250本の「1968 Moonphase」を発売し、数時間で完売するほどの好評を博しました。
その系譜を受け継ぎ、今回の新コレクションが誕生しました。
ギョーシェ装飾を施したダイヤル
また、各エディションには大胆なギョーシェ装飾を施したダイヤルを採用。
光と奥行きを巧みに操るパターンは、角度によって異なる表情を映し出し、価格以上の重厚感とクラフトマンシップを感じさせます。
このコレクションは4つのエディションで構成され、各エディション150本の限定生産。
初回分は発売日と同時に販売開始され、次回入荷は2026年1月を予定しています。
数量が限られるため、希少性の高さも大きな特徴です。
月の満ち欠けを見るロマン
クラシカルかつ北欧デザイン的シンプルさ
■ムーンフェイズとは
ムーンフェイズ(Moonphase)は、文字盤上の小窓に月の満ち欠けを表示する機構で、約29.5日の周期を腕時計に再現します。
最初は14世紀のフランスの大聖堂の世界最大級の天文時計がムーンフェイズの起源と言われていますが、腕時計の機能として搭載されてから2025年の2025年でちょうど100周年となりました。
このようなロマンティックでクラシカルな魅力を備え、愛好家に長く親しまれてきました。
今日では実用性を超え、感性を引き立てるエレガントなコンプリケーションとして評価されています。
高級時計に多く採用される機能ですが、AV86は「毎日身に着けられる時計作り」を使命に、耐久性と手の届く価格(44,000円〜)で提供しています。
美しいコペンハーゲンの街並みと満月の裏蓋
さらに、美しいコペンハーゲンの街並みが刻まれた裏蓋には、無料の文字入れ刻印サービスを用意。
自分だけの特別な一本に仕立てられるほか、大切な人への贈り物としても最適です。
北欧デザインらしいシンプルな意匠は、オン・オフどちらのスタイルにも寄り添います。
1968 Moonphase, Steel / Dark Blue
1968 Moonphase, Steel / Green
1968 Moonphase, Steel / Brown
1968 Moonphase, Rose gold / Dark Blue
商品仕様
素材 ：サージカル316Lステンレス製スチール
(金属アレルギーが少なく、比較的人体に優しいスチール。
腐食に強い耐性)、個別のシリアルナンバー付き、はめ込み式裏蓋
ガラス ：反射防止加工を施した二重ドーム型のサファイアクリスタルガラス(傷に強い素材)
ムーブメント：Miyota 6P20 (日本国産), クォーツ
サイズ ：文字盤サイズ 39mm、厚み11.35mm
保証 ：欠陥に対して2年間
防水 ：5ATM(日常生活用強化防水)：潜水には適しておりません。
