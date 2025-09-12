お月見の夜を彩るムーンフェイズ搭載！AV86「1968 Moonphase Collection」

デンマーク・コペンハーゲン発の時計ブランド AV86(旧About Vintage)は、2025年9月18日、新作「1968 Moonphase Collection」を発表しました。

AV86「1968 Moonphase Collection」

価格 ： スチールモデル 44,000円(税込、送料・関税込み)

ローズゴールド 47,000円(税込、送料・関税込み)

発売日： 9月18日(木曜) 日本時間22時

お届け： 各モデル150本分はすぐに出荷可能。

デンマークから日本へ、約4〜5営業日。

販売開始直後は7営業日程度。

150本以降の在庫は1月に再入荷予定。

クラシックな複雑機構であるムーンフェイズ(月齢表示)を搭載し、モダンなデザインと融合させた限定コレクションです。

「1968 Moonphase Collection」は、AV86が展開するコレクションの中でも特に注目を集めるモデルです。

月の満ち欠けを表示するムーンフェイズは、古くから時計愛好家に支持される複雑機構のひとつ。

今回の新作では、クラシカルな魅力を残しつつも、北欧デザインらしいミニマリズムと現代的なケースフォルムを組み合わせています。

AV86のムーンフェイズとの歴史は2018年、スイスの名門 Frederique Constant との象徴的なコラボレーションに始まります。

そして2025年初頭には、限定250本の「1968 Moonphase」を発売し、数時間で完売するほどの好評を博しました。

その系譜を受け継ぎ、今回の新コレクションが誕生しました。

ギョーシェ装飾を施したダイヤル

また、各エディションには大胆なギョーシェ装飾を施したダイヤルを採用。

光と奥行きを巧みに操るパターンは、角度によって異なる表情を映し出し、価格以上の重厚感とクラフトマンシップを感じさせます。

このコレクションは4つのエディションで構成され、各エディション150本の限定生産。

初回分は発売日と同時に販売開始され、次回入荷は2026年1月を予定しています。

数量が限られるため、希少性の高さも大きな特徴です。

月の満ち欠けを見るロマン

クラシカルかつ北欧デザイン的シンプルさ

■ムーンフェイズとは

ムーンフェイズ(Moonphase)は、文字盤上の小窓に月の満ち欠けを表示する機構で、約29.5日の周期を腕時計に再現します。

最初は14世紀のフランスの大聖堂の世界最大級の天文時計がムーンフェイズの起源と言われていますが、腕時計の機能として搭載されてから2025年の2025年でちょうど100周年となりました。

このようなロマンティックでクラシカルな魅力を備え、愛好家に長く親しまれてきました。

今日では実用性を超え、感性を引き立てるエレガントなコンプリケーションとして評価されています。

高級時計に多く採用される機能ですが、AV86は「毎日身に着けられる時計作り」を使命に、耐久性と手の届く価格(44,000円〜)で提供しています。

美しいコペンハーゲンの街並みと満月の裏蓋

さらに、美しいコペンハーゲンの街並みが刻まれた裏蓋には、無料の文字入れ刻印サービスを用意。

自分だけの特別な一本に仕立てられるほか、大切な人への贈り物としても最適です。

北欧デザインらしいシンプルな意匠は、オン・オフどちらのスタイルにも寄り添います。

1968 Moonphase, Steel / Dark Blue

1968 Moonphase, Steel / Green

1968 Moonphase, Steel / Brown

1968 Moonphase, Rose gold / Dark Blue

商品仕様

素材 ：サージカル316Lステンレス製スチール

(金属アレルギーが少なく、比較的人体に優しいスチール。

腐食に強い耐性)、個別のシリアルナンバー付き、はめ込み式裏蓋

ガラス ：反射防止加工を施した二重ドーム型のサファイアクリスタルガラス(傷に強い素材)

ムーブメント：Miyota 6P20 (日本国産), クォーツ

サイズ ：文字盤サイズ 39mm、厚み11.35mm

保証 ：欠陥に対して2年間

防水 ：5ATM(日常生活用強化防水)：潜水には適しておりません。

