鉄道を利用して人も鉄道も元気に！JAFRA「ここどこ 〜レールに乗って〜」キャンペーン

実施期間 2025年9月1日(月)〜9月30日(火)

JAFRAは、鉄道利用促進企画「ここどこ 〜レールに乗って〜」キャンペーンを2025年9月30日(火)まで実施。

コロナ禍を経て、業務のDX化や働き方改革が進み、日々の鉄道利用の在り方にも変化が見られます。

そうした中、鉄道をもっと利用して人も鉄道も元気になって欲しい、そんな願いを込め、首都圏の鉄道会社10社において駅のポスター枠を利用して展開するものです。

「ここどこ」

車窓を流れる景色は、アニメや映画のワンシーンによく出てきますよね。

車窓には心を動かす何かがある。

たまにはスマホの観客を休んで車窓ドラマに登場しませんか。

あなたが主人公。

「ここ」には感動のシーンがいっぱいです。

「どこ」の車窓がお好みですか。

各社路線の「列車の走行シーン(美しい風景の中を走る列車)」と「車窓のシーン(その列車の窓から見た魅力的な風景)」、鉄道でしか味わえない魅力的な「ワンシーン」を表現するポスターで日常の中の非日常、車窓の「フレーム」を通していつもと違ったドラマを感じてみてください。

