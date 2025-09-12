中京テレビが家族の大切な思い出づくりを全力で応援！子育て応援団　チュウキョ〜くんのすこやかフェスタ2025

中京テレビ放送が主催する子育て応援イベント「子育て応援団 チュウキョ〜くんのすこやかフェスタ2025」が、2025年も10月11日(土)・12日(日)の2日間、ポートメッセなごやで開催。

子育て応援団 チュウキョ〜くんのすこやかフェスタ2025

開催場所 ： ポートメッセなごや 第2展示館(名古屋市港区金城ふ頭2丁目2)

開催日時 ： 2025年10月11日(土)・12日(日) 10時〜16時

※入場無料、事前登録制

※本日9月12日(金)午前10時からイベントHPより事前登録受付を開始

中京テレビ放送が主催する子育て応援イベント「子育て応援団 チュウキョ〜くんのすこやかフェスタ2025」が、2025年も10月11日(土)・12日(日)の2日間、ポートメッセなごやで開催します。

初開催から16年目となる2025年は、毎年人気のコンテンツに加え親子で遊んで体験できる新たな遊び・体験をさらに充実して開催します！

【すこやかフェスタとは】

中京テレビが2009年から開催している子育て応援イベント。

ハイハイレースやチュウキョ〜くんのふわふわ、中京テレビの番組ブースなど、親子で楽しめるイベントが盛りだくさん！ 昨年のイベントには土日で12,500人の方に来場いただきました！

2025年は新たなコンテンツが登場！さらにパワーアップします！

■パパ・ママアナウンサーによる読み聞かせ＆座談会

絵本が自由に読めるスペース「えほんのひろば」に、2025年は、パパ・ママアナウンサーが定期的に登場し、絵本の読み聞かせを実施！読み聞かせ終了後は参加してくれた皆さんとの座談会も実施します！

「親子のそばに 中京テレビ」キャンペーン 中京テレビのパパ・ママアナウンサー(左から鈴木康一郎、平山雅、佐野祐子、松原朋美、上山元気)

■人気の番組から、見て、遊んで、体験できる！中京テレビの番組ブース

・「あさドレ♪」(月〜金曜 あさ5時50分〜放送中)の人気キャラクター“あさドレ♪ちゃん”の「なりきりマント」や「ふわふわ」が初登場！

・「ぐ〜たくさん」(日曜あさ9時55分〜放送中)のBIGバルーンオブジェ

ほかにも「オモウマい店」、「ムジナバケール」など、見て、遊んで、体験できる中京テレビの番組ブースを準備しています！

■チュウキョ〜くんのSL

・家族で乗車できるチュウキョ〜くんのロードトレインが初登場！

※乗車無料、スケジュールを決めて運行します

チュウキョ〜くんのSL

■保育士バレーボールチーム『ビオーレ名古屋』のバレーボール教室

・保育士を中心とした女子バレーボールチーム『ビオーレ名古屋』による、子ども向けバレーボール教室を初開催！所属するアスリートたちは、保育士や児童指導員など教育に携わりながら活動しており、保護者の皆さんも安心してお子様を任せられます。

ビオーレ名古屋

【毎年人気のコンテンツ・ステージも、もちろん開催！】

＜すこやかステージ＞

――――――――――――――――――――――

・「それいけ！アンパンマン ショー」

1日2回開催、観覧無料

諸般の事情により内容を変更・中止する場合があります

それいけ！アンパンマン ショー (C)やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

――――――――――――――――――――――

・「キャッチ！」(月〜金曜 夕方3時48分〜放送中)の金曜コメンテーターで“今、一番相談したい保育士”てぃ先生のトークショー「子育てが楽しくなる！てぃ先生の神アドバイス！」

“今、一番相談したい保育士”てぃ先生

・同じく「キャッチ！」でおなじみ！気象予報士・石橋さんのお天気教室

気象予報士・石橋さん

・チュウキョ〜くんの「ばっちリズム体操練習会」に、2025年はあさドレ♪ちゃんも初参加！

ばっちリズム！あさドレ♪×チュウキョ〜くん

＜そのほか 毎年人気のイベントも登場！＞

■チュウキョ〜くんのふわふわ

■集まれ！はたらく車

中継車や名古屋市消防局による消防指揮車、起震車(土曜のみ)、消防車(日曜のみ)、など子どもたちの

憧れの車を展示します！

■子どものけんこうサポートゾーン

子育てに関連するあまねく団体の協力を得て、各専門分野にまつわるブースを展開！子どもの健康に関する相談や子育ての悩みなど、専門家からのアドバイスが受けられます！

・藤田医科大学…心臓の音をきいてみよう、視力検査

・愛知県(愛知県児童総合センター)…親子あそびを楽しみながら子育てに関する情報を発信

・愛知県栄養士会…おこさまの“食”のお悩み お答えします！

・愛知県歯科医師会＆歯科衛生士会…歯と口に関する健康相談

・愛知県看護協会…母乳・育児・保育・ママのメンタル相談

【すこやかフェスタの情報など、「親子のそばに 中京テレビ」公式インスタグラムでも順次公開していきます！】

「親子のそばに 中京テレビ」キャンペーン キービジュアル

