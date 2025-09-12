日本列島にのびる秋雨前線は12日(金)には不明瞭になりそうですが、13日(土)は日本海を低気圧が通過し、全国的に雨の降りやすい天気になりそうです。

13日(土)午前9時の予想天気図です。朝鮮半島の西付近に低気圧があり、東へと進むでしょう。

14日(日)午前9時の予想天気図では、低気圧の中心は北海道に達し、日本海から大陸へと前線がのびています。

日本海を進む低気圧や前線に向かって、さらに日本の南海上にある高気圧の時計回りの風によって、日本列島には暖かく湿った空気が流れ込み大気の状態が非常に不安定になる見込みです。

週末にかけての雨と風の予想ですが、12日は秋雨前線は不明瞭になるものの南から暖かく湿った空気が流れ込む状態は続いていて、西日本から東日本の広い範囲で雨が降る見込みです。

13日は低気圧の通過にともない日本海側の地域で雨が強まりそうです。近畿や東海でも湿った空気の影響は続き雨に見舞われそうです。

12日は、西日本から東日本の広い範囲で雲が広がり、雨の降るところもあるでしょう。

なかでも、東海や北陸は12日の日中で雨の降り方が激しくなるところもありそうです。

12日は、東海地方では1時間に50ミリの非常に激しい雨の降るところもある見込みです。13日午前6時までの24時間の予想雨量は、多いところで三重県で200ミリとなっています。

土砂災害、低い土地の浸水、川の増水に注意・警戒してください。