女優の萬田久子（67）が12日までに、自身のインスタグラムを更新。俳優でシンガー・ソングライターのディーン・フジオカ（45）との2ショット写真を披露した。

これまでに出演したトーク番組などで、親交のあるディーンとの出会いについて「一目惚れ」と語っている萬田。この日は「Dean！貴方はどの星から来たの？」と書き出し、「こんなこと思うの私だけかしらん」とキスマークの絵文字を添えて投稿。

そして「DEAN FUJIOKA LIVE 2025 “RE:BIRTHDAY”」と続け、10日に東京・NHKホールで開催されたディーンのライブを訪れたことを報告。ディーンと腕を組んだ2ショット写真や、自身が贈ったフラワースタンドとの写真を公開した。

この投稿にフォロワーからは「情熱的な真っ赤な薔薇のフラワースタンド 一目で萬田さんからだと分かりました」「いらしてたんですね〜ガチ勢」「美しい方々」「2ショット見れて嬉しいです」「レイザーラモンチャコ姐バージョン いつもホントに格好いい」「素敵2ショット」などの声が集まった。