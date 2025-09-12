お笑いタレント・つまみ枝豆（67）の妻でタレントの江口ともみ（57）が12日までに自身のインスタグラムを更新。29回目の結婚式記念日を祝ったことを明かした。

「今日は29回目の結婚式記念日！」と書き出すと、ぬいぐるみとグラスを手にした自身とつまみの飲食店での夫婦ショットをアップ。「とおさんが今夜は仕事でいないので、昨夜1日早めのディナーに行ってきました」と明かした。

「いつも回遊魚の如く動き回ってて心配ばかりかけるけど、優しく受け止めてくれるとおさん 本当にありがとう これからも一緒に楽しい思い出をいっぱい作っていこうね」と感謝を記した。

また「そして今朝、妹分の大路恵美ちゃんからお花が届きました 結婚20周年の時は一緒にハワイ行ったのよねー 来年30周年ハワイ行くぞー」とつづった。

ハッシュタグでは「結婚式記念日」「9月11日」「結婚29周年」「仲良し」などと添えた。

江口の投稿に、フォロワーからは「おめでとうございます 素敵なご夫婦！！」「ずっと、仲良しで！」「憧れます」といった反響が寄せられている。