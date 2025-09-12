【TAMASHII NATIONS LIVE ACTION FIGURE EXPO】 開催期間：9月12日～11月3日

BANDAI SPIRITSは、魂ネイションズが運営する直営フラッグシップショップ「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」で開催しているイベント「TAMASHII NATIONS LIVE ACTION FIGURE EXPO」にて、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 仮面ライダーギーツIX」を展示している。

本製品は、2022年に放送された特撮「仮面ライダーギーツ」より、仮面ライダーギーツのデザイアドライバーにブーストマークIXバックルをセットすることで変身できる姿「仮面ライダーギーツIX（ナイン）」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「S.H.Figuarts」で商品化したもの。

今回イベント会場にて本製品の参考展示を行なっており、「創世の力」を意のままに操ることができる「仮面ライダーギーツIX」の、どこか神々しさを感じる姿を確認することができる。

(C)2022 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映