英国のピーター・マンデルソン駐米大使が１１日、解任された/Carl Court/PA/AP via CNN Newsource

ロンドン（ＣＮＮ）英国のピーター・マンデルソン駐米大使が１１日、解任された。性犯罪で起訴され勾留中に死亡したジェフリー・エプスタイン元被告との関係が問題視された。

２００３年にエプスタイン氏の５０歳の誕生日を記念して作成された「バースデーブック」を米議会が８日に公開したことを受け、マンデルソン氏に対してはエプスタイン氏との関係をめぐり圧力が高まっていた。この手紙集には、エプスタイン氏を「親友」と表現したマンデルソン氏の手書きのメモが含まれていた。

こうした事実が明らかになったにもかかわらず、スターマー氏は１０日、マンデルソン氏を力強く擁護。議会でマンデルソン氏に「全幅の信頼」を置いていると強調した。

この数時間後、ブルームバーグ通信がマンデルソン氏とエプスタイン氏の間で交わされた大量のメールを公開したことで、不祥事は拡大していく。メールはマンデルソン氏がエプスタイン氏の有罪判決後も同氏を支持し続けていたことを示しているという。

マンデルソン氏の解任を発表した英外務省はＣＮＮへの声明で、これらのメールは、マンデルソン氏とエプスタイン氏との関係の「深さと範囲」が「任命当時に知られていたものとは大きく異なる」ことを示していると述べた。

ＢＢＣによると、マンデルソン氏は解任後、大使館職員に宛てた書簡の中で、「今日の発表を取り巻く状況について深く遺憾に思っている。２０年前のエプスタイン氏との親交、被害者たちの窮状について、今も変わらずひどく心を痛めている」と述べた。

スターマー氏は、マンデルソン氏とエプスタイン氏の親交は周知の事実であったにもかかわらずマンデルソン氏を任命した判断力について疑問視されていた。