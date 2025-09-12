米メディアの「クラッチポインツ」は１１日（日本時間１２日）にドジャースの大谷翔平投手（３１）は「歴史的な快進撃でケン・グリフィー・ジュニアを上回った」と報じた。

「大谷は野球界の常識を覆し続けている。ドジャースの強打者は、打席でのパワーだけでなく、稀有なスピードも持ち合わせている。昨シーズン開幕以来、大谷は１０２本塁打を放ち、７７盗塁を記録。これほどのパワーと卓越したスピードを兼ね備えた選手は歴史上、他にいない。全盛期のケン・グリフィー・ジュニアさえもしのぐこの成績は、大谷翔平がナ・リーグＭＶＰにふさわしい理由をこれまで以上に強固なものにしています」

メジャー通算６３０本塁打で、資格１年目の２０１６年に９９・３％の得票率で米野球殿堂入りしたグリフィー・ジュニアは１９９８年と１９９９年の２年間で１０４本塁打を放ち、４４盗塁をマークしている。

同メディアは「その差は歴史的なものだ。大谷はグリフィー・ジュニアが全盛期に記録した盗塁数のほぼ２倍を記録した。強打者がこれほどの攻撃を担いながら、ベースランニングで大暴れするのは稀有なことだ。この記録は野球史上最も類を見ないものだ。打撃と盗塁で試合の流れを変える彼の能力は、他のどのチームにも匹敵しないほどのプレッシャーをかけている」と解説するとこう続けた。

「このパワーとスピードのバランスこそが、彼をレジェンドたちとさえも隔てる。それは単なるハイライトシーンではなく、２シーズンにわたる圧倒的な強さの持続だ」

米メディアでは連日、ナ・リーグＭＶＰ予想を伝えている。３年連続、４度目の受賞を目指す大谷は最有力候補だ。同メディアは「ＭＶＰ候補をめぐる議論は日を追うごとに高まっている。彼の活躍は投票者が求める条件を全て満たしており、ドジャースの歴史に名を刻むことは既に確実だ」とまとめた。