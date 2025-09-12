西武は12日、ベルーナドームのグルメ人気No.1を決める「キングオブ獅子まんま2025」は、「宮木(みやき)牧場(ぼくじょう)のローストビーフ丼」が総合グランプリに決定したことを発表した。

8月1日から31日の期間中、ベルーナドームのグルメの人気No.1をファン投票で決めるライオンズグルメ総選挙「キングオブ獅子まんま 2025」を開催。過去最多88,997票もの投票の中から「宮木牧場のローストビーフ丼」が今年の総合グランプリとなった。

「宮木牧場のローストビーフ丼」は、特製のにんにく醬油ダレで漬け込んだ自慢のローストビーフを、肉の旨みを引き立てる絶妙な厚さにスライスし、ご飯と一緒に豪快にかきこむボリューム満点の一品。口に入れた瞬間に肉の柔らかさと濃厚な味わいが広がり、昨年の総合グランプリ「宮木牧場のパワープレート」と並ぶ宮木牧場の看板商品だ。宮木牧場としては2年連続の総合グランプリの受賞で、記念として同店のスタッフが9月26日の日本ハム戦のセレモニアルピッチに登板する。

▼ 宮木牧場 担当者コメント

「このたびはご投票いただきありがとうございます。長年、変わらぬ味でご提供してきた「宮木牧場のローストビーフ丼」をファンの皆さまに選んでいただけたこと、本当にうれしく、そして何より感謝の気持ちでいっぱいです。いつも応援してくださり本当にありがとうございます。これからも「変わらないおいしさ」と「変わらない想い」を大切に、心を込めて商品をご提供してまいります」

▼ 隅田知一郎投手 コメント

「多くのファンの皆さんに投票いただき、ありがとうございました。初めてのプロデュースグルメが「映え部門」1位を獲得できたのはとてもうれしく思っています。地元長崎のカステラやミルクセーキなど、味ももちろんですが見た目でも楽しめるパフェとなっています。残りの試合も、ぜひ僕のひだまりパフェを楽しんでください」

【「キングオブ 獅子まんま 2025」結果】

投票期間 8月1日0時〜8月31日23時59分

対象商品数 全70商品

総投票数 88,997票

▼ 総合

ランキング 総合グランプリ：宮木牧場のローストビーフ丼 1,200円 (宮木牧場)

第2位：L’sケサディーヤチキン 1,600円 (L’s MEXICO)

第3位：隅田知一郎のひだまりパフェ 1,000円 (L’s Kitchen CAFÉ & DESSERT)

第4位：西川愛也の黒毛和牛麻婆飯 1,600円 (麻婆豆腐専門店 SCRAMBLE)

第5位：獅子から 700円〜 (Lions KITCHEN)

第6位：武内夏暉のこだわりダブルチーズバーガー 1,100円(L’s Kitchen CENTRAL)

第7位：今井達也の絶品海老カツバーガー 1,200円(L’s Kitchen CENTRAL)

第8位：外崎修汰のほほえみ桃抹茶 1,000円(L’s Kitchen CAFÉ & DESSERT)

第9位：日本豚園名物！豚丼 1,150円(日本豚園)

第10位：甲斐野央のバリ！オムそばめし 1,300円(L’s Kitchen CENTRAL)

▼「味」部門

ランキング グランプリ：宮木牧場のローストビーフ丼 1,200円 (宮木牧場)

第2位：L’sケサディーヤ チキン 1,600円 (L’s MEXICO)

第3位：西川愛也の黒毛和牛麻婆飯 1,600円 (麻婆豆腐専門店 SCRAMBLE)

第4位：隅田知一郎のひだまりパフェ 1,000円 (L’s Kitchen CAFÉ & DESSERT)

第5位：武内夏暉のこだわりダブルチーズバーガー 1,100円(L’s Kitchen CENTRAL)

▼ 「コスパ」部門

ランキング グランプリ：獅子から 700円〜 (Lions KITCHEN)

第2位：宮木牧場のローストビーフ丼 1,200円 (宮木牧場)

第3位：大盛りオムそば 900円 (虎美屋)

第4位：影千代のトロもつ煮(白) 650円 (もつ煮の影千代)

第5位：武内夏暉のこだわりダブルチーズバーガー 1,100円(L’s Kitchen CENTRAL)

▼ 「映え」部門

ランキング グランプリ：隅田知一郎のひだまりパフェ 1,000円 (L’s Kitchen CAFÉ & DESSERT)

第2位：外崎修汰のほほえみ桃抹茶 1,000円(L’s Kitchen CAFÉ & DESSERT)

第3位：ボールドーナツ&ドリンク 1,000円 (BACKYARD BUTCHERS)

第4位：ヘルメットアイス 750円〜 (サーティワンアイスクリーム)

第5位：光成のWチョコバナナ 850円 (ショコモンフレンチパンケーキ)

※価格はすべて税込。