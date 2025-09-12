今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）の11日に放送された第119回の平均世帯視聴率が17・0％（関東地区）だったことが12日、ビデオリサーチの調べで分かった。平均個人視聴率は9・5％だった。番組最高は第68回の17・8％。

朝ドラ112作目で、「アンパンマン」の生みの親、漫画家やなせたかし（本名・柳瀬嵩）さんと小松暢さん夫妻の半生がモデルの物語で、戦前、戦中、戦後の時代を生き抜き、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」を生み出すまでの愛と勇気の物語を描く。

主題歌はRADWIMPSの「賜物」（たまもの）。語りはNHK林田理沙アナウンサーが務める。

あらすじは、柳井家に東海林（津田健次郎）が訪ねてくる。再会を喜ぶのぶ（今田美桜）に、嵩（北村匠海）の活躍をうれしそうに話す東海林。そのころ、浮かない顔で投稿作品を整理していた嵩は、八木（妻夫木聡）たちの前で悩みを吐露する。「アンパンマン」の人気が出ないことだった。八木らは今の「アンパンマン」に「何かが足りない」と言う。

一方、東海林は嵩とのぶが昔語っていた「逆転しない正義」と「アンパンマン」をつなげる。そして「アンパンマン」を描き続けることと、応援を続けることを嵩とのぶに強くすすめる。