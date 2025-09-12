元日本代表ＤＦ田中マルクス闘莉王氏（４４）が自身のユーチューブチャンネル「闘莉王ＴＶ」を更新し、国際親善試合（９日＝日本時間１０日）で米国に０―２で完敗した森保ジャパンの戦いを酷評した。

闘莉王氏は、メキシコ戦からスタメンを総入れ替えしたことに「メンバーを変えるのは悪いことじゃないけど、ゴロっと全員変えるのはどうかと思いますね。ベースを残しつつ試したいポジションだけ変えていったらいいのかな。チームとして連係とかそういったことにものすごく（影響）するんで」と話し、米国戦で惨敗した一因としてきた。

さらに闘莉王氏は「３バックから４バックに変更するとか試合前に決めることではない。試合は生きもの。どういう戦いになるか求められるのかをもう少し…。自分で想像している試合なんで基本的に起こるわけではない。森保監督は勉強すべきだと思いますね」と厳しい指摘をしていた。

また、３バック布陣でＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）をセンターバックとして起用したことにも言及。「３バックは機能していなかった。長友の位置、違う人を入れたほうが良かった」とし「長友の先発は歓迎だけど、あのポジションはかわいそう。長友をセンターバックで使うなんて正直バカなんじゃないかと思うくらいダメだったですね。もっと自分のパフォーマンスを出せるポジションで選ばないと」と不満を語った。

また、米国と戦った森保一監督の評価について、闘莉王氏は、１０点満点で５点を平均とし「森保監督は４・５点です。不合格です」と辛らつな見方だった。