子どもの40分遅刻に、ママ友「キレておいたから」。その報告、どういう意味？【ママリ】

子どもが遊ぶ約束を忘れてしまった…

うちの娘がママ友の子と遊ぶ約束をしていたのに、ど忘れして40分ほど遅れてしまいました。

私は遊ぶことを知らなくて、旦那が知ってました。

ママ友からすごいキレたLINEが送られてきて、うちの娘にも申し訳ないけど、キレさせてもらったから‼️と言われました。

遅れたことは謝罪し、娘にも強く言い聞かせますと伝えましたが、ここまでキレるのかと疑問です。 出典：

子ども同士の約束でトラブルになったことはありますか？この記事では、子どもが友人との約束をド忘れしてしまったという投稿を紹介します。ママ友の子と遊ぶ約束をしていたことを忘れ、40分遅刻してしまったという投稿者さんの子ども。何も知らなかった投稿者さんはママ友からLINEで激怒されて…。

自分の子が遅刻してしまったことでママ友の怒りを買ってしまった投稿者さん。約束を破ってしまったことは確かにいけないことですが、「キレさせてもらった」と言ってくることに疑問を感じている様子。



詳しい状況は分からないものの、ママ友は自分の子どもが待たされたということに、我慢できないほどの怒りを覚えたのでしょう。かといって、子どもに怒りをぶつけるのは少しやりすぎな気もします。

娘にキレるママ友にさまざまな声

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

どんな状況でもいい大人が子供相手に「キレる」というのは無しかなぁ、と個人的には思います。



連絡先知ってるなら、時間過ぎた時点で「今日約束してたよね？」的な連絡もできたでしょうし、、 出典：

どこで待ち合わせしたのかにもよるし、子供だからド忘れてしていいものでは無いのでキレたがどの程度かは分かりませんがしっかり注意としても怒ると思います。例えばの話、外で待ち合わせしてて親も一緒に居なければこの炎天下の中我が子が外で困るかもしれないですし。今は付き添いしてるからいいけど今後問題あるかもしれないので 出典：

こっちが悪いのはもちろんそうなんだけど、連絡して確認するなどもできたと思うので、キレるのは違うと思いました😓

今後は気を付けてねなど注意する程度ではないですかね？ 出典：

親同士が連絡とり合う仲であるならもう少し早く連絡できたのでは？という声もありました。確かに、夏の暑い中外で待っていたとすれば危険ですし、注意してもいいでしょう。しかし、怒りに任せて「キレる」というのは大人としてふさわしい対応とは言えないでしょう。



子ども同士の口約束は親が把握するのは難しいことです。友達同士で遊ぶ約束をするときの決まりごとを親子で話し合っておくと、トラブルを回避できるかもしれませんね。

記事作成: sa-i

