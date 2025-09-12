1億円なんて、すぐになくなった…あり余るお金で人生を満喫した後、72歳元会社員を襲った「まさかの現実」

あり余るほどの資産がある。老後に向けて、これほどの安心材料はないでしょう。ですが、お金の使い方を慎重に考えないと、お金はもちろん思わぬものを失うことも。見ていきましょう。

資産1億円「一生安泰どころか使い切れない」

Aさん（仮名）は、60歳で会社を退職しました。あと5年は雇用継続で働くこともできましたが、その必要はないと考えたといいます。

というのも、Aさんの手元には退職金・長年の貯蓄、そして親からの相続によって、1億円もの資産があったからです。

独身で子どももおらず、資産を残す先もありません。むしろ、資産を残しても仕方がない……そう考えたとAさん。また、自身の親を見て、こう考えていました。

「健康と好奇心が両立するのは60代からせいぜい75歳くらいまで。やりたいことは今のうちにやるべきだ」と。60代を人生最後の山場ととらえ、お金を惜しまず楽しむことを決めたのです。

退職後にまず取りかかったのは住まいの買い替え。20年前に購入したマンションを売却し、駅近の低層高級マンションに移りました。売却価格は購入時から大きく下がらず、4,000万円ほど。実質約2,500万円で新居を手に入れました。

次に、思い切って選んだのは、憧れだった海外の高級SUV。価格は 1,200万円です。こんな車に乗る生活ができるなんて……長年の夢が叶った瞬間だったといいます。

家と車だけで3,700万円を使った計算ですが、「まだ6,000万円もある」とAさんは余裕でした。その後も高級時計、海外旅行に高級レストラン通いと出費は続きました。

いつしか贅沢は特別な体験ではなく「日常」になり、65歳からの年金受給開始までの5年間は無収入にもかかわらず、資産を切り崩し続けたのです。

贅沢が老後を脅かす…72歳で失った大切なもの

Aさんが65歳を迎えた頃、貯蓄残高はなんと3,000万円を切るまでになっていました。さすがのAさんも「そろそろ生活を変えないと」と思いつつ、習慣化した出費は簡単に戻せません。

そして、さらに7年後。彼を待っていたのは健康の悪化でした。「食が最大の楽しみ」とグルメ生活を続けた結果、体重は25kg増。ついに糖尿病と診断されたのです。

以降は、外食や高カロリー食品はほぼ封印され、管理栄養士による食事指導に従い、毎日の自炊は野菜中心・塩分控えめ・糖質制限付き。運動も取り入れる必要があり、血糖値チェックや定期通院、薬の服用も欠かせません。

以前のように気ままに食べて楽しむ生活はなくなりました。高級スーパーやレストランでの買い物も、今では普通のスーパーでの値段チェックと栄養バランス優先の買い物に変わっています。また、血糖を下げる薬に加え、高血圧の薬も処方され、採血や検査なども重なれば、数万円が飛んでいきます。

すでに貯金は1,000万円を切り、節約せざるを得ない状況。1億円を手にしても、その使い方次第で老後の景色はまったく変わってしまう――そのことを、Aさんは身をもって思い知らされたのです。

「早くリタイアして60代で人生を楽しんだことは、間違ってなかったと思います。いい思い出がたくさんできました。ただ、健康に投資をしなかったことは大後悔です」

Aさんの所有する高級マンションとSUVは、売却すればまとまった資金に戻せます。しかし、それは同時に「夢を手放すこと」でもあります。

また、たとえ家や車を売却して資金を手に入れても、糖質制限の食事と通院が日常となった今では、普通の暮らしも叶いません。換金しても楽しめない――資産と人生の逆説に、Aさんは直面することになったのです。

老後を守るのは資産額の大きさではなく、計画的な使い方と健康という土台。Aさんの経験は、1億円という数字の安心感に隠れがちな、老後のリアルを物語っています。