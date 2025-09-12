新米が出回り始めましたが、コメの平均価格は下がりきりません。高騰の要因にあったのは、国の見通しと現場感覚のズレ。従来アナログな手法で収穫量を調べてきた農林水産省は、新たな試みを始めようとしています。取り組みが進んでいる現場を取材しました。

■新米が出ても…下がりきらない価格

森圭介アナウンサー

「全国のスーパーで販売された最新のコメの平均価格（8月31日までの1週間）は、前の週と比べて115円値上がりしました。 5キロで3891円ということです。最近新米が出てきましたが…」

桐谷美玲キャスター

「新米が出てきたらちょっと下がるかなと期待していたんですけど、上がっているんですね」

森アナウンサー

「銘柄米も26週連続で4000円台ということで、なかなか下がりません」

■政府が出す指数と現場の感覚にズレ

森アナウンサー

「では、どうして下がらないのか。さまざまな要因がありますが、その1つと言われているのが、政府がコメの収穫量を正しく把握できていないということです」

「つまり、どれくらいのコメが全体で取れているのかが、なかなか正しく把握できないということです。収穫量は、どういうふうに政府が把握しているのかは知っていますか？」

鈴江奈々アナウンサー

「どれぐらい実りがよくできているかといったことを、決まった田んぼで見るなどしているんですよね」

森アナウンサー

「そうです。実はかなりアナログで調べています。農水省の職員などが田んぼに出向き、稲の刈り取りをして、どれくらい取れているかを調べます。1つの田んぼの調査に、2〜3日かかります」

「もちろん全部の田んぼを調べるわけにはいかないので、あくまでサンプルの調査です。 調べてみて、全部でこれぐらいなのではないかと収穫量を予測するわけです。これをもとに、政府はその年のコメのでき具合を示す作況指数という数字を出していました」

■でき具合を示す「作況指数」を廃止

森アナウンサー

「今年はどれくらいできていますよ、多いですよ、少ないですよというような指数になります。ただ思い返してみると2024年のコメは、この作況指数でいうと、平年並みに取れていますよというふうに、政府は発表しています」

「つまり、農林水産省としてはコメは足りてますよというメッセージだったわけです。しかし最近の異常な猛暑などの影響もあり、現場の生産者の皆さんからすると、蓋を開けてみると、『いやいやいや、そんなに多く収穫できていません』となりました」

「政府が出す指数と現場の感覚にズレがあったということなんです。それがどう価格に影響するのか。政府は足りていると言う一方で、市場は『コメはありません』となると、どれが本当なのか、本当はどれぐらいあるの？（となります）」

「もうちょっと売るのを待ってみようという売り渋りや、買いだめ・買い占めということがあり、これが価格の高止まりにつながったということです」

「結局、農水省は8月に自分たちの見通しが誤っていたと認め、作況指数の公表をやめる決断をしました」

■刈り取ってすぐに“生データ”を表示

森アナウンサー

「とはいえ、やはり米の収穫量を正しく把握するのが一番大事だということになります。調査の精度を高めようということで、農水省は新たな試みを2つ始めようとしています」

「まず1つ目が、生産者からの“生データ”です。生産者の皆さんは今、収穫量をどのように調べているのか。栃木・さくら市の冨士山農園で取材しました」

「新米の収穫が行われています。コンバインで刈り取っていると、画面にすぐさま、収穫量が表示されるんですよ。この日取材した田んぼでは、約630キロ収穫したというのがすぐに分かってしまいます」

冨士山純さん

「今まではほぼ勘でやっていたんですけど、デジタルツールを使うことによって見える化ですね」

森アナウンサー

「まだ完璧ではないということですが、データ化することによって、収穫量の予測をより正確にできるようにしたいということです」

■データ収集へ「生産者集めたい」

森アナウンサー

「農水省も、SNSなどを通じてこうした“生のデータ”を提供してくれる生産者を集めたいということです」

「稲の状態だと、そこからコメがどれくらい取れるのかは正確になかなか分かりませんが、これだとかなり正確にデータが分かります。こういったデータをいろんな農家さんから集めることができたら、農水省としても、かなり正確に把握できると思いませんか？」

山粼誠アナウンサー

「そうですね。新しいものなので精度には課題が残るかもしれませんが、それが正確であるならば、今後有用になってきますよね」

■農業×AI…農水省、企業と連携

森アナウンサー

「農家の皆さんがこれまで勘でやっていたのもすごいなと思いますけれども、こういった試みが今行われています。もう1つの試みも今の時代っぽいなと思いますが、農業×AIです」

直川貴博アナウンサー

「私が取材していた福島のおじちゃん、おばちゃんたち、使い切れるのかな…と思います」

森アナウンサー

「AIというとちょっと難しいんじゃないかと思われる方もいるかもしれませんが、AIの開発などに取り組んでいる企業と業務連携を行って、調査の精度を高めるということに向けた研究開発をスタートさせようとしています」

「関係者によると、農水省は9社と提携をするということで、9月中には研究をスタートしたいという考えです」

■ドローンが稲を撮影し、収穫量を予測

森アナウンサー

「これに近い研究をすでに行っている研究室があり、取材しました。岡山大学学術研究院の田中佑研究教授です」

「ドローンが田んぼの上空を飛んでいます。田んぼの映像を撮影し、稲の茂り具合などをAIで解析します。赤い部分は収穫量が多くなると見込まれる部分、青い部分は少ないと見込まれる部分というように表示されます」

「こうすると刈り取らなくても、計算して取れるコメの量が分かってくるということです」

田中研究教授

「実際に先ほどの田んぼ全体から予測される収穫量は3.7トン程度です」

■写真を撮るだけで…アプリも開発

森アナウンサー

「このAI技術を活用し、稲の写真を撮るだけで撮影した部分の収穫量が予測できるというアプリ『HOJO』も開発したということです。田中研究教授は『正確なコメの収穫量調査は、価格の安定面からも非常に重要で必須だ』と話していました」

桐谷キャスター

「AIがこういった分野でも活躍するというのは驚きましたね」

森アナウンサー

「これまでは農水省などの職員の皆さんなどが現地に行って調査をしていた、あるいは農家の皆さんの勘という部分がありましたが、コンバインなどの機械、さらにはAIで正確に測っていこうということで、農水省の関係者やJAの幹部も今後の研究に期待していました」

「ある農水省幹部は『試行錯誤しつつ、幅を持って収穫量を示すことが大事だ』と言っていました」

■“新たな試み”でコメ価格は？

森アナウンサー

「では、こうした研究によって正しくコメの収穫量が分かったら価格にどう影響するのかが、やはり気になるところです。農業政策に詳しい専門家お2人に聞きました」

「ニッセイ基礎研究所の小前田大介・准主任研究員は『コメの収穫量を出すタイミングが重要だ』と話していました。収穫量が分からないから、コメの価格をめぐって疑心暗鬼になっていたわけです」

「小前田さんは『卸売業者などの仕入れが始まる前に収穫量を見通すことができれば、価格を下げる効果があるかもしれない』と指摘。今までは、どれくらい取れているか分からないから価格の高騰にもつながっていました」

「一方で、日本国際学園大学の荒幡克己教授は『正しくコメの収穫量を見通すことができれば、一時的な買い占めによる価格の高騰や暴騰を抑えられる可能性がある』と言います。ただ、量はある程度予測できたとしても、質も大事で、質によっても価格が変わります」

「荒幡教授は『品質のいいコメがどれくらい取れるのかという予測が、今の段階のAIでは難しいのではないか』とも指摘しています。AIの発展というのは、目覚ましいものがありますよね」

鈴江アナウンサー

「ただでさえ、いろんなところで人手不足です。広い田んぼをあちこち、くまなく人の手だけでというのは、なかなか限界がありました。こういった活用の仕方で、少しでも私たちの暮らしが豊かになるといいですね」

森アナウンサー

「テクノロジー×農業がコメの価格に影響してくるかもしれません」

（2025年9月11日『news every.』より）