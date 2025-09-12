お笑いコンビ、麒麟の田村裕（46）が、11日放送のテレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近況マル秘報告〜」（木曜深夜0時）に出演。現在も続く極貧時代の影響を明かした。

田村は07年、突然家なし生活となった日々をつづった自伝的小説「ホームレス中学生」が大ヒット。番組では、父親の借金により家が差し押さえられ一家離散となったことや、友人家族に助けられながら生き抜いたことを振り返った。

貧乏時代の食生活についても語り、田村は「友達の家でご飯食べさせてもらってた時期に根付いたんですけど。遠慮もあるじゃないですか、いきなり泊めてもらって。出てくるご飯で満足しなあかんと。おかわりが申し訳なくてできなくて」と苦笑い。「その癖がいまだに抜けなくて。おかわり自由の定食屋さんに行ってもできなくて。店側はおかわり前提で小さめのお茶わんだったりするけど、全然足りないけどおかわりを言う勇気がなくて。これで終わらせとこうみたいな」と明かした。

また、貧しかった頃には乗れなかったタクシーにも憧れがあり、短い距離でも利用してしまうと告白。田村は「優越感がすごかった。こんな貧乏やった僕が車で移動して、横を歩いている人を越していくじゃないですか。あれがうれしくて」と話していた。