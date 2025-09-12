現在放送中の今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。

【写真】アンパンマンの絵本を描く嵩と見守るのぶ

9月5日第120回の最後に、第25週「怪傑アンパンマン」の予告が放送され、話題になっています。

＊以下第120回のネタバレと次週予告の内容を含みます。

＜第120回あらすじ＞

東海林（津田健次郎さん）の訪問からほどなくして、琴子（鳴海唯さん）から手紙が届く。

そこには東海林が上京した本当の理由が書かれていた。

手紙を読んで言葉を失うのぶ（今田美桜さん）と嵩（北村匠海さん）。

その夜、嵩は何かに突き動かされるように鉛筆を走らせる。

＜ドラマ内で流れた予告＞

アンパンマンの格好をした男性が片手をあげている。

「怪傑アンパンマン。ミュージカルにしてみませんか」と作曲家のいせたくやの声。

柳井家を訪れたたくやは嵩と握手をする。その様子を見守るのぶとメイコ。

八木の会社では、嵩やのぶ、多くの社員が詰まってパーティーが開かれている。

場面が変わり、のぶのお茶教室に通う中尾星子が「アンパンマンがもっと多くの人に愛されるって信じています」と話す。

ついに草吉と嵩が再会

パン職人の草吉が楽しそうに嵩と話をしている。



ピアノを弾くたくや。それを聞いているうれしそうな表情ののぶ。

「戦争で大切な人を失った人たちが、少しだけでもいいので、心が軽くなるようなそんなミュージカルにしてほしいです」とのぶの声が重なる。



アンパンマンのミュージカルが上演され、多くの子どもたちが笑顔を見せる。



お互いの顔を見て、微笑みあうのぶと嵩は――。





ーーーーー

朝ドラ通算112作目となる『あんぱん』は、子どもたちの人気者＜アンパンマン＞を生み出したやなせたかしと、小松暢の夫婦をモデルとした物語。ヒロインの＜朝田のぶ＞を今田美桜さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じます。

のぶの父・結太郎を加瀬亮さん、のぶの母・羽多子を江口のりこさん、嵩の母・登美子を松嶋菜々子さん、嵩の伯父・寛を竹野内豊さん、謎のパン職人・屋村草吉役を阿部サダヲさんが演じます。

林田理沙アナウンサーが語りを、脚本は中園ミホさんが担当。主題歌『賜物』はRADWIMPSが手掛けています。