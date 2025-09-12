気象庁によりますと、前線が西日本から東日本太平洋側に停滞しています。

また、上空の寒気を伴う気圧の谷が東日本を通過しています。東日本や西日本では、暖かく湿った空気と上空の寒気の影響で、引き続き、１２日は大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

［雨の予想］

東日本や西日本では、１２日は、激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。

１２日６時から１３日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東甲信地方 ６０ミリ

東海地方 ２００ミリ

近畿地方 ８０ミリ

中国地方 １００ミリ

［防災事項］

中国地方では、１２日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。東日本や西日本では、１２日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。

関東甲信越地方（12日午前5時51分発表）

関東甲信地方では、１２日夜遅くにかけて、低い土地の浸水、河川の増水、土砂災害に注意・警戒してください。伊豆諸島では、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。

［気象概況］

前線が西日本から伊豆諸島付近を通って日本の東にのびています。

伊豆諸島では、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で、１２日夕方にかけて大気の状態が非常に不安定となるでしょう。また、関東地方と甲信地方では、暖かく湿った空気が流れ込むため、１２日夜遅くにかけて大気の状態が不安定となる見込みです。これまでに降った雨により地盤の緩んでいる所があり、少ない雨量でも大雨災害の危険度が高まるおそれがあります。



［雨の実況］

降り始め（１１日００時）から１２日０５時までの降水量（アメダスによる速報値）

東京都

世田谷区岡本 １２０．５ミリ

大田区羽田 １０４．０ミリ

神奈川県

横浜市中区山手町 １４５．５ミリ



［雨の予想］

関東甲信地方では、１２日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて激しい雨の降る所があるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲がかかり続けた場合には、警報級の大雨となる可能性があります。

１２日に予想される１時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ３０ミリ

関東地方南部 ２０ミリ

甲信地方 ４０ミリ

１２日６時から１３日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ５０ミリ

関東地方南部 ４０ミリ

甲信地方 ６０ミリ



［防災事項］

関東甲信地方では、１２日夜遅くにかけて、低い土地の浸水、河川の増水、土砂災害に注意・警戒してください。

伊豆諸島では、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。

東海地方（12日午前5時6分発表）

東海地方では、１３日夜遅くにかけて、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒し、竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。

［気象概況］

前線が西日本から東日本太平洋側を通って、日本の東にのびています。



１２日は、前線は本州付近で不明瞭となりますが、東海地方には１３日にかけて高気圧の縁を回る暖かく湿った空気が流れ込み続ける見込みです。このため、１３日夜遅くにかけて大気の非常に不安定な状態が続き、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨の降る所があるでしょう。



雨雲が予想よりも発達したり停滞した場合には、警報級の大雨となる可能性があります。



［雨の予想］

１２日に予想される１時間降水量は多い所で、

愛知県 ４０ミリ

岐阜県 ５０ミリ

三重県 ５０ミリ

静岡県 ４０ミリ



１３日に予想される１時間降水量は多い所で、

愛知県 ４０ミリ

岐阜県 ５０ミリ

三重県 ４０ミリ

静岡県 ５０ミリ



１２日６時から１３日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

愛知県 １２０ミリ

岐阜県 １２０ミリ

三重県 ２００ミリ

静岡県 １００ミリ



その後、１３日６時から１４日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

愛知県 ８０ミリ

岐阜県 １５０ミリ

三重県 ６０ミリ

静岡県 １００ミリ



［防災事項］

土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒し、竜巻などの激しい突風、落雷、降ひょうに注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

近畿地方（12日午前5時33分発表）

近畿中部では、１２日夜遅くにかけて低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害に十分注意してください。また、近畿地方では、１３日夜遅くにかけて竜巻などの激しい突風や落雷にも注意してください。

［気象概況］

前線が西日本から東日本太平洋側に停滞しています。

西日本付近では、１２日は前線の活動が次第に弱まりますが、引き続き暖かく湿った空気が流れ込むため、近畿地方では、１３日夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定となり、局地的に雷雲が発達するでしょう。



［雨の予想］

１２日に予想される１時間降水量は多い所で、

近畿北部 ３０ミリ

近畿中部 ４０ミリ

近畿南部 ４０ミリ



１２日６時から１３日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

近畿北部 ６０ミリ

近畿中部 ８０ミリ

近畿南部 ８０ミリ



［防災事項］

近畿地方では、１２日夜遅くにかけて局地的に雷を伴った激しい雨が降る見込みです。近畿中部では、雨雲が予想より発達した場合や停滞した場合は、１２日夜遅くにかけて警報級の大雨となる可能性があります。低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害に十分注意してください。竜巻などの激しい突風や落雷に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

中国地方（12日午前7時48分発表）

山陽では、１２日昼前にかけて、土砂災害に警戒してください。１２日夜遅くにかけて、浸水害、河川の増水に十分注意してください。また、中国地方では、１３日夜遅くにかけて竜巻などの激しい突風や落雷に注意してください。

［気象概況］

前線が中国地方に停滞し、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいます。中国地方では、引き続き１３日にかけて、暖かく湿った空気が流れ込む見込みです。このため、中国地方では１３日夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定となり、局地的に雷雲が発達するでしょう。



［雨の予想］

中国地方では、１２日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて局地的に雷を伴って激しい雨が降る見込みです。



１２日に予想される１時間降水量は多い所で、

山陽 ３０ミリ

山陰 ３０ミリ



１２日６時から１３日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

山陽 １００ミリ

山陰 ８０ミリ



［防災事項］

土砂災害に警戒してください。浸水害、河川の増水に十分注意してください。

竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

四国地方（12日午前5時発表）

四国地方では１３日夜遅くにかけて、落雷、竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。

［気象概況］

西日本に停滞している前線は次第に不明瞭となりますが、四国地方では、引き続き１３日夜遅くにかけて、暖かく湿った空気が南から流れ込むため、大気の状態が非常に不安定な状態が続く見込みです。



［防災事項］

落雷、竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。また、屋外活動に注意してください。

東北地方（12日午前5時5分発表）

東北地方では、低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、１３日昼過ぎから１４日にかけて大雨となるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、落雷や突風、ひょうに注意してください。

［気象概況］

１３日は、低気圧が発達しながら日本海を東北東へ進み、前線が東北地方を北上するでしょう。

１４日は、低気圧は北海道付近から千島近海に進み、前線が東北地方を南下する見込みです。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、東北地方では大気の状態が不安定となるでしょう。



このため、東北地方では、雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。雨雲が予想以上に発達した場合は、警報級の大雨となる可能性があります。



［雨の予想］

１３日に予想される１時間降水量は多い所で、

東北日本海側北部 ３０ミリ

東北日本海側南部 ２０ミリ

東北太平洋側北部 ２０ミリ

東北太平洋側南部 ２０ミリ



１３日６時から１４日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北日本海側北部 １２０ミリ

東北日本海側南部 １００ミリ

東北太平洋側北部 ８０ミリ

東北太平洋側南部 ６０ミリ



その後も降水量はさらに増える見込みです。



［防災事項］

東北地方では、これまでに降った雨で地盤の緩んでいる所があるため、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まるおそれがあります。１３日昼過ぎから１４日にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、落雷や突風、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。

九州北部地方（山口県を含む）（12日午前5時34分発表）

九州北部地方では、１３日夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。

［気象概況］

対馬海峡にある前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでおり、九州北部地方では、１３日にかけて大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

このため九州北部地方では、１３日夜遅くにかけて局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれがあります。



［防災事項］

落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

今後の気象情報に注意してください。