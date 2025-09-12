天皇皇后両陛下と長女の愛子さまが12日午前、長崎県に向けて羽田空港を出発されました。

12日午前9時半すぎ、天皇皇后両陛下と愛子さまは皇居を出発し、羽田空港に向かわれました。

両陛下は12日から2泊3日の日程で、愛子さまは1泊2日の日程で長崎県を訪れ、戦後80年の節目にあたって原爆犠牲者の慰霊や被爆者らとの懇談などを行われます。

さらに両陛下は、長崎県で行われる国民文化祭と全国障害者芸術・文化祭の開会式などに出席されます。

両陛下が長崎県を訪問されるのは即位後初めてで、愛子さまの長崎訪問は初めてとなります。また、両陛下が戦没者の慰霊に愛子さまを伴われるのは6月の沖縄訪問以来、2度目となります。

今回の長崎訪問は、沖縄訪問のときと同様に、両陛下は天皇旗をつけた御料車、愛子さまはその後ろのお召車と2台に分かれて移動されます。

羽田空港の映像です。両陛下を乗せた車と愛子さまを乗せた車が到着しました。愛子さまが先に車を降り、両陛下を待たれます。天皇ご一家は、特別機で長崎空港に向かわれます。両陛下と愛子さまが、見送りの人々に丁寧に挨拶をされています。

今回の訪問は長崎県から両陛下と愛子さまに対して訪問の願い出があったもので、ご一家は戦後80年の節目にあたり、12日午後、長崎市の平和公園を訪れ「原爆落下中心地碑」に供花し、原爆犠牲者の慰霊を行われます。

両陛下がおそろいで平和公園を訪問されるのは1996年以来、天皇陛下おひとりでの慰霊は2009年以来となります。

愛子さまは被爆地・広島には中学3年生のときに修学旅行で訪れていますが、長崎を訪問されるのは初めてとなります。

ご一家は慰霊碑での供花のあと長崎原爆資料館を訪れ、展示を視察したあと、100歳を超える高齢者を含む被爆者や被爆の経験を語り継ぐ20代の語り部と懇談に臨まれます。

2日目の13日午前には、ご一家は「恵の丘 長崎原爆ホーム」を訪れ入居している80代から90代の被爆者と懇談される予定です。愛子さまはこのあと、お一人で帰京されます。

両陛下は長崎県に残り、午後は長崎県美術館を訪れ「全国障害者芸術・文化祭」の作品展を視察したあと、佐世保市に移動されます。

14日は、両陛下は佐世保市で行われる国民文化祭と全国障害者芸術・文化祭の開会式に出席される予定です。

戦後80年の今年、天皇皇后両陛下は硫黄島、沖縄、広島を訪れ、それぞれ戦争犠牲者を慰霊されてきました。

また、公式訪問したモンゴルでは、戦後モンゴルで死亡した日本人抑留者の慰霊碑を訪れ、天皇皇后として初めて慰霊を行われました。

さらに先月行われた全国戦没者追悼式で天皇陛下は、お言葉の中に「戦中・戦後の苦難を今後とも語り継ぎ」という新たな文言を加え、過去の記憶を次の世代へ伝える大切さを強調されています。

両陛下と愛子さまは、今回の長崎訪問でも若い世代の語り部などと懇談される予定です。

この長崎訪問で両陛下は、戦後80年の節目に国内各地を巡る「慰霊の旅」を締めくくられることになります。