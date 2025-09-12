ＴＢＳの日比麻音子アナウンサーが１２日、ＴＢＳラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」に出演した。

この日はレギュラー出演する良原安美アナが夏休みのため、日比アナが代打を務めた。パーソナリティーを務める今田耕司に「いつもより重厚な感じ」と言われると、日比アナは「アミーゴ（良原アナの愛称）も重厚感、あると思いますけど」。これに対し今田は「アミーゴないですよ！ 重厚感。４月からの付き合いで分かりましたから、ないです。あの軽やかさ」と返した。

２０１６年にＴＢＳに入社した日比アナは、１８年入社の良原アナの２年先輩に当たる。日比アナは良原アナの入社試験の際、サポートとして立ち会っていたという。

「（受験者を）アテンドする役割だったんですね。みんな結構緊張してブルブル震えたりとか、『どうしよう、どうしよう』なんて、ドキドキするんです」

しかし良原アナだけは全く違った。「カツカツカツカツ…。アミーゴだけ、もうランウェイみたいな感じで。すごい堂々といらして。これは受かるな、と…。すごいです。忘れられないです」

今田が「新人の時からそうやったんですね」と言うと、日比アナは「いや、新人になる前からそうでした」と話した。