10月4日よりLeminoにて独占配信される、松村沙友理と白洲迅W主演のオリジナルドラマ『今日もふたり、スキップで』の予告編が公開され、追加キャストとして山下リオ、葵揚、岩田奏、実熊瑠琉、筒井真理子の出演が発表された。

本作は、X（旧Twitter）で話題を集めたものすごい愛によるエッセイ『今日もふたり、スキップで～結婚って“なんかいい”』（大和書房刊）を原案に、平凡な毎日に潜む“なんかいい”瞬間をすくい取った“共感型夫婦ストーリー”。

主題歌「ワンダリング」は、くるりが本作のために提供。監督を『直ちゃんは小学三年生』（テレ東系）の近藤啓介と『うちの会社の小さい先輩の話』（BS松竹東急）の小村昌士が務め、脚本を近藤と『私たちが恋する理由』（テレビ朝日系）の藤平久子が手がけた。

予告編では、松村と白洲演じる夫婦が、お気に入りの服を取り合ったり、一緒にご飯を食べながら休日の予定を決めたり、一緒に散歩を始めてみたり、平凡だけど幸せな“あるある”がユーモアたっぷりに描かれている。また、新たに出演が発表された山下、葵、岩田、実熊、筒井の登場シーンも映し出されている。

また、原案のものすごい愛、主演の松村と白洲から、くるりの主題歌「ワンダリング」へのコメントが到着。くるりの岸田繁からは作品へのコメントが寄せられた。

主題歌へのコメントものすごい愛（原案）どこまでも楽しく穏やかに暮らす画面の中のわたしたちを観て、主題歌の「ワンダリング」を聞いて、かつての暮らしの記憶が次から次へと呼び起こされます。一つひとつの出来事やそのときに生まれた感情はとてもまばゆく、あんなにも「絶対に忘れないでおこう」と心に決めていたはずなのに、懐かしく思う瞬間が何度もありました。いつの日か綺麗に忘れてしまっても、かたちや色合いが変わってしまっても、わたしたちの日々は二つとない愛おしいものだということは紛れもない事実なのだと、胸がいっぱいになりました。これはもともとわたしの物語でしたが、きっとドラマを観てくださっているあなたたちの物語でもあると思います。

松村沙友理（妻役）「妻」と「夫」の2人の世界観を「ワンダリング」が優しく包み込んでくれています。特別なことはないかもしれないけど、"なんかいい"2人の日常が「ワンダリング」によって特別なものに感じさせてもらえます。観てくれる皆様の日常にもそっと寄り添える作品だと思うので楽しんでいただけたら嬉しいです。

白洲迅（夫役）僕らの過ごしてきた毎日が、こうやって1話ずつ形になって皆さまの元へ届くのがとても感慨深いです。「妻」と「夫」のふわふわしてそうだけど実は物凄く固い絆を、主題歌である「ワンダリング」が語ってくれているようで。どうか届きますように。

作品へのコメント岸田繁（主題歌／くるり）愛し合うふたりって、他の人たちを幸せにしますね。出会えてよかったですね。道すがら、そっと音楽で寄り添うことができて幸せです。（文＝リアルサウンド編集部）