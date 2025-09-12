ＨＥＲＯＺは急反落、第１四半期営業利益５８％増で着地も材料出尽くし感強まる ＨＥＲＯＺは急反落、第１四半期営業利益５８％増で着地も材料出尽くし感強まる

ＨＥＲＯＺ<4382.T>が急反落している。１１日の取引終了後に発表した第１四半期（５～７月）連結決算は、売上高１５億１４００万円（前年同期比７．９％増）、営業利益１億１７００万円（同５８．３％増）、最終損益１１００万円の赤字（前年同期４５００万円の赤字）と大幅営業増益となったものの、好決算期待から株価は６連騰していただけに、この日は材料出尽くし感による利益確定売りが出ているようだ。



ＡＩＸ（旧ＡＩ／ＤＸ）事業で、ＢｔｏＣ領域において将棋への注目度向上が続いたことや、ＢｔｏＢ領域において稼働プロジェクト数が増加した効果などにより、安定した収益を上げたことに加えて、セキュリティー関連の需要拡大や価格改定効果によりＡＩセキュリティー事業で四半期として過去最高売上高を達成したことなどが牽引した。



なお、２６年４月期通期業績予想は、売上高６７億円（前期比１３．０％増）、営業利益８億円（同２．６倍）、最終利益１億５０００万円（前期１億７７００万円の赤字）だった。



