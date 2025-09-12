ブレンダン・フレイザー主演映画『レンタル・ファミリー』の日本公開日が2026年2月27日に決定し、あわせてポスタービジュアルが公開された。

参考：HIKARI監督『レンタル・ファミリー』2026年公開へ ブレンダン・フレイザーの場面写真も

監督を務めたのは、長編デビュー作『37セカンズ』で第69回ベルリン国際映画祭パノラマ部門観客賞、国際アートシアター連盟賞を受賞したほか、『Beef／ビーフ』『TOKYO VICE』などの話題作を手がけてきた日本人監督のHIKARI。『37セカンズ』に続く長編2作目にして、サーチライト・ピクチャーズとタッグを組み、日本を舞台にしたオリジナル作品を世界に送り出す。主演を務めるフレイザーのほか、平岳大、山本真理、柄本明がキャストに名を連ねている。

先日、第50回トロント国際映画祭で世界初お披露目となるワールドプレミアが行われたばかりの本作。上映後の場内は鳴り止まぬ拍手とスタンディングオベーションで満たされる熱狂に包まれた。

公開されたポスタービジュアルでは、狭い電車の車内で肩を寄せ合い、席に腰掛けるフレイザー演じるフィリップの姿が。大きな荷物を膝に抱え、体を隙間に押し込むように座る様はまさに日本ならではの光景とも言え、その周囲を、レンタル・ファミリー社代表の多田（平岳大）、フィリップよりも先にレンタル・ファミリー社の俳優として働いていた愛子（山本真理）、老優・喜久雄（柄本明）、さらにフィリップと父娘になる美亜（ゴーマン シャノン 眞陽）が固めている。さらに、彼らが座る電車の車窓からは、満開の桜や東京タワーといった日本を象徴する美しい風景も顔を覗かせている。（文＝リアルサウンド編集部）