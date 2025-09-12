アールプランがＳ高、受注好調継続で２６年１月期業績予想及び配当予想を上方修正

アールプランナー<2983.T>がストップ高の２６７２円に買われ年初来高値を更新している。１１日の取引終了後、２６年１月期の連結業績予想について、売上高を４５３億円から４７０億円（前期比１７．０％増）へ、営業利益を２８億８０００万円から３３億５０００万円（同５４．９％増）へ、純利益を１８億円から２１億５０００万円（同４９．６％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を３０円から４０円へ引き上げ年間配当予想を７０円（前期４５円）としたことが好感されている。



前期から続く受注好調を受けて、戸建住宅の販売棟数、とりわけ注文住宅の販売棟数が大幅に増加しており、第２四半期の受注及び販売状況も考慮すると売上高が従来予想を上回る見通し。商品の付加価値を高めて販売単価が上昇しているなかで、総販売棟数が増加し売上高が順調に推移していることや、コストコントロールにより売上総利益が改善していることから、各利益も上方修正した。



なお、同時に発表した７月中間期決算は、売上高２２８億７１００万円（前年同期比１２．８％増）、営業利益１７億２６００万円（同５３．４％増）、純利益１１億２０００万円（同６３．２％増）だった。



出所：MINKABU PRESS