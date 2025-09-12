のむら産業<7131.T>がストップ高の３２８０円カイ気配となっている。１１日の取引終了後、２５年１０月期の連結業績予想について、売上高を６７億円から７０億７３００万円（前期比７．０％増）へ、営業利益を５億４４００万円から７億４３００万円（同４７．２％増）へ、純利益を３億５２００万円から５億８００万円（同４９．８％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を６２円から８９円へ引き上げており、これを好感した買いが流入している。



期初の価格転嫁や政府備蓄米関連対応など寄与し足もとで包装関連事業が好調に推移していることに加えて、生産性の向上やＤＸ化などによる業務効率化を継続的に推進し、費用抑制に取り組んでいることが寄与する。



なお、同時に発表した第３四半期累計（２４年１１月～２５年７月）決算は、売上高５１億２９００万円（前年同期比７．４％増）、営業利益５億５４００万円（同３８．９％増）、純利益３億７１００万円（同４３．９％増）だった。



出所：MINKABU PRESS