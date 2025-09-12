宇賀那健一が監督を務めた日本×台湾共同制作ホラー映画『ザ・カース』が、2026年1月に公開されることが決定した。

本作は、『悪魔がはらわたでいけにえで私』『ザ・ゲスイドウズ』の宇賀那監督が、台湾ホラー映画『呪詛』のチームとタッグを組んだホラー映画。SNSを介して2国間で古色蒼然とした“紙人形の呪い”が拡散する。

世界中からキラキラした日常のひとコマが投稿されるInstagramに映り込んでいた、不気味な“赤い服の女”と誰かを呪うメッセージ。“それ”に気づいてしまったが最後、眼の前に“赤い服の女”が現れ、狂気の淵に追い詰められ、奇妙な怪死を遂げていく。大切な友人たちを喪った璃子は、自らも呪いを受けながらも、この“呪い”の発生地と思われる台湾に飛び込み、紙人形で人を呪う何者かに近づいていく。しかしその先には想像を絶する“闇”が待ち受けていた……。

主人公・璃子を演じるのは、NHK大河ドラマ『光る君へ』やNetflixシリーズ『地面師たち』などの海津雪乃。共に呪いの正体を追う元恋人役をYUが演じるほか、詩歩、大関れいか、ゴールデンボンバーの喜矢武豊、本宮泰風、大谷主水、野村宏伸らが出演。さらに台湾からファン・ルイジュン（范瑞君）、ミミ・シャオ（邵奕玫）、リン・スーティン（林思廷）らが集結した。

あわせて、不気味な“赤い服の女”の姿を捉えた海外版ビジュアルも公開された。

なお本作は、シッチェス・カタロニア国際映画祭、ファンタスティック・フェストなど、海外映画祭への出品も続々と決定している。

【コメント】●宇賀那健一（監督）日本と台湾の合作映画を監督しました。台湾のキャスト・スタッフとの仕事は素晴らしく、ご飯もロケーションも最高で、早くまた台湾の方々と台湾で映画が撮りたくて仕方がありません。ファンタスティック・フェスト、シッチェス映画祭、ストラスブール・ヨーロピアン・ファンタスティック映画祭、高雄映画祭などなど数々の素晴らしい映画祭で、僕にとっての初めての真面目（？）なホラー映画がどう受け取られるかとても楽しみです！ どうぞお楽しみに！

●鈴木祐介（ライツキューブ／プロデューサー）企画当初はこれほど多くの映画祭にノミネートされるとは思っていませんでした。最高のキャスト・スタッフのおかげで実現でき、心から感謝しています。特に初主演の海津雪乃さんは大きなプレッシャーの中で最後まで走り抜けてくれました。日本と台湾の魅力が融合した作品ですので、ぜひ劇場でお楽しみください。

●陳若宇（アートディレクター）本作は劉士華プロデューサーからお話をいただき、日本チームと共同で参加しました。物語の半分は台湾が舞台で、日台の俳優が出演。宇賀那監督の独自の魔幻的かつ力強い作風に惹かれ参加を決意しました。監督は美術面でも自由を与えてくださり、文化の融合や「呪い」を通じた人間関係や嫉妬を描くことで、日台の感覚が交差する新たな映像体験を目指しました。

