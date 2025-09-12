ハイブリッドが５日続伸、グリーＨＤのＤＸ支援子会社と業務提携で合意◇ ハイブリッドが５日続伸、グリーＨＤのＤＸ支援子会社と業務提携で合意◇

ハイブリッドテクノロジーズ<4260.T>が５日続伸している。１１日の取引終了後、グリーホールディングス<3632.T>子会社でＤＸコンサルティング事業などを行うグリーエックスと業務提携することで合意したと発表しており、好材料視されている。



ソフトウェア開発領域で幅広い工程に対応できるハイブリッドと、グリーグループが培った知見を生かした企画・開発や、マーケティングＤＸ支援に強みを持つグリーエックスが提携することで、相互に事業成長に寄与するパートナーになり得ると判断したという。なお、同件が２５年９月期業績に与える影響は軽微としている。



