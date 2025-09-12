とろけるクリーム感触でしっかりメイクもゆる落ち！　『乾燥さん』から肌あれを防ぐ、W洗顔不要の薬用クレンジングバームが新登場

スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニーは10月7日、スキンケアからベースメイクまでトータルケアする「乾燥さん」よりクレンジングバームを発売します。

■とろけるクリーム感触でしっかりメイクもゆる落ち！

「乾燥さん」は、乾燥による肌の不快感ゼロを目指すトータルケアブランド。今回は、乾燥さんシリーズ初となるクレンジングが登場します。

バームが肌の上でとろけてしっかりメイクもすぐになじみます。肌の潤いは残しながらもメイク汚れや余分な皮脂はしっかり落としたいという人にぴったりのアイテムです。

有効成分と潤い成分を配合

有効成分配合で肌あれ・にきびを防ぎながら、乾燥ケアで肌のうるおいを保ちます。

・肌あれ・にきび予防：［有効成分］グリチルレチン酸ステアリル

・乾燥ケア：［潤い成分］ワセリン（保湿）、ナイアシンアミド*¹、アミノ酸*²、セラミド*³

W洗顔不要、スッキリ洗ってしっとり

W洗顔不要なので乾燥原因となる洗いすぎを防ぎ、乾燥から素肌を守ります。

なじんでとろけてスッキリOFFする、とろ〜り生感触バーム

肌にのせると体温となじんでとろける感触に。オイル*⁴ 成分が皮脂汚れとメイク汚れにアプローチし、スッキリ洗い上げます。

やさしい使い心地とフリー設計

パラベン・タール色素・アルコール・合成香料

◇使用方法

顔や手が乾いた状態で適量（専用スパチュラに山盛り1杯程度）をとり、顔全体をマッサージするようになじませます。メイクとなじんだら水またはぬるま湯でよく洗い流してください。W洗顔は不要です。

＊1 ニコチン酸アミド（整肌）

＊2 L‐チロシン、L‐スレオニン、L‐アスパラギン酸ナトリウム、L‐ヒスチジン塩酸塩、グリシン、DL‐アラニン、L‐ロイシン、L‐プロリン、L‐セリン、L‐グルタミン酸、L‐アルギニン、L‐フェニルアラニン、L‐バリン、L‐イソロイシン、塩酸リジン

＊3 N‐ステアロイルジヒドロスフィンゴシン、ヒドロキシステアリルフィトスフィンゴシン、N‐ステアロイルフィトスフィンゴシン（以上、全て保湿）

＊4 パルミチン酸2-エチルヘキシル（洗浄）

■商品概要

10月7日新発売

「乾燥さん 薬用保湿力クレンジングバーム」［医薬部外品］

80g 2,200円

【乾燥さん公式サイト】

https://www.bcl-brand.jp/brand/kansosan/

（エボル）