ビックカメラグループ、「ウルトラマンオメガ」と「キミとアイドルプリキュア」の限定特典がもらえるフェア開催

　ビックカメラは9月12〜30日の期間、バンダイの対象商品を購入すると、「ウルトラマンオメガ」と「キミとアイドルプリキュア」のビックカメラグループ限定特典がもらえる「バンダイフェア」を、ビックカメラグループの対象商品販売店舗にて開催する。なお、特典はなくなり次第終了となる。

●ビックカメラグループ限定のポスターやシールもプレゼント！



　「ウルトラマンオメガ」の対象商品を購入すると、ビックカメラグループ限定の「リバーシブルポスター」が、商品1点につき1枚もらえる。

　「ウルトラマンオメガ」の対象商品は以下の通り。

○変身アイテム DXオメガスラッガー

○変身アイテム DXオメガスラッガー 最強なりきりセット

○メテオカイジュウシリーズ01 DXレキネス

○メテオカイジュウシリーズ02 DXトライガロン

○メテオカイジュウシリーズ01＆02 DXレキネス＆トライガロンセット

　「キミとアイドルプリキュア」の対象商品購入では、ビックカメラグループ限定の「キラッキランランシート」が、商品1点につき1枚もらえる。

　「キミとアイドルプリキュア」の対象商品は以下の通り。

○キミとアイドル変身 アイドルハートブローチ

○キミとアイドル変身 アイドルハートブローチ スペシャルセット

○キミとアイドルプリキュア♪アイドルハートブローチ＆アイドルハートインカムセット

○まねっこアイドル♪おめめぱちぱちプリルン

○おしゃれだいすき おしゃべりメロロン

○キミとアイドル変身 キラキラショータイムマイク

○キラッキランリボンバトン