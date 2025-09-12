Snow Man渡辺翔太、Swarovski生誕の地・オーストリアへ！トラベルドキュメンタリー番組放送決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manの渡辺翔太が出演する30分番組『オーストリアに憧れて～渡辺翔太 煌めきの旅路～』が、日本テレビ関東ローカルにて9月20日15時半より放送される。

■渡辺翔太が旅の思いをSwarovskiのボールペンで綴る

Swarovskiジャパンアンバサダーを務める渡辺翔太。本番組では、渡辺翔太がオーストリアの首都ウィーン、そしてSwarovski生誕の地であるチロル地方ヴァッテンスにあるSwarovskiクリスタル・ワールドを訪れる。

渡辺翔太が、海外で撮影するトラベルドキュメンタリー番組に単独で出演するのは今回が初めて。渡辺は音楽の都ウィーンで芸術と歴史、グルメを楽しむ。

そして旅の途中で出会う人々から、日本を代表するアーティストとして様々な刺激を受け、この旅を通じて考えたことや思いをSwarovskiのボールペンで綴る。渡辺の内面に迫るインタビューも必見だ。

ブランドの原点であるチロル地方・ヴァッテンスでは、Swarovski創業100周年を祝して作られたSwarovski クリスタル・ワールドを訪れる。世界的アーティストたちによるアートが並ぶ空間は、オーストリア屈指の人気観光スポット。5月にSwarovskiクリスタル・ワールドに作品が収蔵された日本人アーティストの塩田千春とも言葉を交わし、渡辺はクリスタルの表現には限界が無いことを学ぶ。

本番組は、放送後、TVerにて1ヵ月間配信される。

■Swarovskiオフィシャルサイトで動画の限定公開決定

Swarovskiオフィシャルサイトでは、渡辺翔太がSwarovskiの尽きることのないクリエイティブが生まれる場所であり、実際の生産拠点でもあるSwarovski Manufakturを訪れた動画を9月19日に公開。

また同日、オフィシャルLINEアカウントでは、この番組撮影で訪れた渡辺翔太のオーストリア旅の裏側を動画で公開する。

■番組情報

日本テレビ『オーストリアに憧れて～渡辺翔太 煌めきの旅路～』

09/20（金）15:30～ ※関東ローカル

■関連リンク

Swarovski ジャパンアンバサダー130周年スペシャルページ

https://www.swarovski.com/ja-JP/s-swarovski-shota-watanabe-crystalworld/

Snow Man OFFICIAL SITE

https://mentrecording.jp/snowman/

https://starto.jp/s/p/artist/43

■【写真】渡辺翔太の食事風景＆文字を書く姿